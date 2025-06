Como, Morata si avvicina: Milan e Galatasaray al lavoro per risolvere il prestito

COMO - Alvaro Morata è vicinissimo al Como. L'attaccante spagnolo classe 1992 è uno degli obiettivi di Cesc Fabregas per il reparto offensivo del club lariano e i due, dopo l'esperienza condivisa con la maglia della Nazionale spagnola, potrebbero presto ritrovarsi in Serie A: è infatti in fase di risoluzione il prestito dell'ex Real Madrid tra Milan - i rossoneri lo avevano acquistato la scorsa estate, a titolo definitivo, dall'Atletico - e Galatasaray. Lo stesso Morata sta risolvendo in prima persona la situazione del fine prestito anticipato col club turco per poi sposare l'ambizioso progetto del patron Mirwan Suwarso.