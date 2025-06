Colpo Como, è fatta per Jesus Rodriguez: le cifre dell'affare

Como, ecco Jesus Rodriguez: arriva dal Betis

L'ennesimo colpo che certifica le ambizioni del Como per la prossima stagione. Sarà la prima esperienza per Rodriguez fuori dalla Spagna dopo esser cresciuto nel vivaio del Betis. In questa stagione ha fatto il grande salto in prima squadra: dopo la prima parte passata nella seconda squadra nella terza serie spagnola, Pellegrini lo fa esordire con i grandi in Copa del Rey, per poi entrare in pianta stabile nel giro della prima squadra e diventarne titolare da gennaio in poi. Un'ascesa velocissima per una delle miglior rivelazioni della scorsa stagione della Liga. Tra campionato, Copa del Rey e Conference League, ha segnato tre gol e fatto due assist in 32 presenze.