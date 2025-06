Il Como vuole anche Kuhn del Celtic. Il Sassuolo su Rugani

Il calciomercato del Como non si ferma mai. L’obiettivo, del resto, è dichiarato e non più nascosto: puntare il prossimo anno all’Europa League. Il budget resta fissato a 100 milioni e verrà utilizzato per acquistare calciatori di talento, ma anche esperti e affermati. Così, nei giorni dell’operazione Alvaro Morata (32) e Malick Thiaw (23), in attesa della risposta del centrale del Milan, è stata trovata l’intesa anche per Jesus Rodriguez (19) . Si tratta di un’operazione davvero importante per i lariani, sulla base di 21-22 milioni di euro, più 5 di bonus. L’esterno offensivo spagnolo voleva l’Italia e il lavoro di mediazione del suo agente con il Real Betis si è rivelato fondamentale per impostare gli accordi.

Morata e il Como: le cifre

Sul fronte Alvaro Morata, ieri ci sono stati nuovi contatti per interrompere con anticipo il prestito al Galatasaray. L’attaccante classe ’92 ha l’accordo totale con i lariani, disposti a prenderlo a titolo definitivo per una cifra sui 10 milioni di euro, più l’aggiunta di qualche bonus. Thiaw, invece, non ha ancora dato l’ok al Como, ma i lariani insisteranno e lo stesso tecnico Cesc Fabregas potrebbe aumentare il pressing sul giocatore. Tra gli obiettivi del difensore c’è un ritorno in Patria, ma a determinate condizioni è pronto a valutare anche altre soluzioni e per questo motivo il Como continua ad insistere. Proseguono intanto i contatti per Nicolas Kühn (25) del Celtic. L’esterno d’attacco tedesco ha ricevuto diverse proposte in questa stagione: la vetrina della Champions League è stata infatti fondamentale, e il Como ad oggi si conferma una delle società più interessate alle sue prestazioni. Per l’attacco, gli azzurri seguono invece Roberto Piccoli (24). La punta del Cagliari, valutato dal presidente Tommaso Giulini sui 25 milioni di euro, piace anche a Fiorentina e Bologna, ma il Como potrebbe presto accelerare, per allontanare la concorrenza.

Le altre operazioni di mercato: doppio colpo Sassuolo

Il Torino ha trovato un accordo con l’Al-Duhail per la cessione di Saul Coco (26) sui 15 milioni di euro ma, senza il via libera del giocatore, l’intesa non potrà essere formalizzata. I granata intanto stanno definendo un doppio acquisto, due giocatori nell’ultima stagione a Empoli: Tino Anjorin (23) e Ardian Ismajli (28). Giovedì Davide Nicola (52) ha raggiunto l’accordo con la Cremonese, che gli ha garantito una campagna acquisti all’altezza. E tra i nomi richiesti dal tecnico piemontese, c’è sempre un suo pallino: Antonio Sanabria (29). Al momento l’ingaggio dell’ex Roma viene considerato troppo alto, ma i colloqui proseguiranno anche nei prossimi giorni. Il Sassuolo resta invece concentrato su Patrick Cutrone (27), mentre per la difesa il primo nome resta quello di Daniele Rugani (30). Il centrale bianconero ha ricevuto anche altre offerte e sta riflettendo sul suo futuro. A proposito di reparto arretrato, Verona e Fiorentina hanno in agenda un incontro per i difensori Nicolas Valentini (24) e Matias Moreno (21). Le due società dovrebbero vedersi prossima settimana. Il Pisa prende Jeremy Mbambi (17) dal Gent e segue Tanner Tessman (23) del Lione, ex Venezia. Infine, sono state confermate le cifre per Francesco Camarda (17) al Lecce. Il riscatto per i giallorossi è fissato a 3 milioni, mentre il controriscatto a favore del Milan è di 4.