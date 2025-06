Pogba in lacrime dopo la firma con il Monaco: il commovente video è virale sui social

ROMA - Il momento a lungo sognato è finalmente arrivato e Paul Pogba, tornato ad essere un calciatore a tutti gli effetti dopo aver scontato la squalifica per doping, non è riuscito a trattenere l'emozione. È successo dopo la firma per il Monaco , che ha deciso di puntare sul centrocampista francese dopo la fine della sanzione che gli era stata comminata per la positività al Dhea riscontrata nel 2023.

Pogba firma per il Monaco e scoppia a piangere: virale il video

Uno stop iniziale di 4 anni, poi ridotti a 18 mesi in seguito al ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna da parte di Pogba che ora, dopo la risoluzione del contratto con la Juve (alla quale ha lanciato di recente una frecciata) e scontata la squalifica per doping, ha deciso di ripartire dal Monaco (con cui ha firmato un contratto fino al 2027). Lacrime per lui al momento della firma con il club del Principato, come si vede in un video divenuto presto virale sui social e ha commosso tifosi ed appassionati. A 32 anni Pogba è tornato ed è pronto a dimostrare in Ligue 1 di essere ancora un campione.