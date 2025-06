Porto, ci siamo per Farioli: cosa manca per la firma del tecnico italiano

Da ormai diversi giorni, Francesco Farioli è stato scelto dal Porto come nuovo allenatore. Il tecnico italiano voleva una nuova ed importante esperienza all'estero, così il sì ai lusitani è stato naturale. I portoghesi lo hanno individuato per sostituire Martin Anselmi e, non appena verrà risolto il contratto con l'argentino, Farioli potrà firmare il nuovo accordo ed essere annunciato ufficialmente.