Cagliari, Makoumbou a un passo dalla Turchia. E due giocatori salutano a zero

Il Cagliari saluta tre giocatori importanti: Augello e Viola lasciano a parametro zero dopo la scadenza del contratto, mentre Makoumbou è vicino al trasferimento al Samsunspor , in Turchia .

Cagliari, salutano Makoumbou, Augello e Viola

Per il centrocampista congolese, che aveva ancora due anni di contratto, l’accordo è stato trovato sulla base di 1,5 milioni di euro. È attesa nelle prossime ore la firma su un contratto quadriennale. Arrivato nel 2022 dopo la retrocessione in B, Makoumbou si è imposto come regista, conquistando la fiducia di Ranieri e poi di Nicola.

Zortea seguito da diversi club

L’addio di Viola e Augello era già stato annunciato dal presidente Giulini: entrambi chiudono la loro esperienza in rossoblù dopo stagioni da protagonisti. Sul fronte mercato, sono in arrivo Riccio e Lombardi dalla Sampdoria, mentre Zortea è seguito da diversi club: il Cagliari parte da una richiesta di 10 milioni.