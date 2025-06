Il calciomercato parte da Rimini: oggi la cerimonia d'apertura

Tutto pronto per l'inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato del 2025. Come da tradizione, oggi lunedì 30 giugno, si svolgerà il Gran Galà d'apertura nella cornice del Grand Hotel di Rimini, evento diventato un riferimento per il mondo del calcio professionistico. L’appuntamento è promosso e organizzato dall’A.Di.Se. - Associazione Italiana Direttori Sportivi e da Master Group Sport con il patrocinio della FIGC, della Lega Serie A, B e C e con il supporto istituzionale della Regione Emilia-Romagna.