"Kudus al Tottenham, il West Ham accetta la maxi offerta degli Spurs"

Mohammed Kudus si appresta a diventare un nuovo calciatore del Tottenham . In Inghilterra sono sicuri: accordo raggiunto tra gli Spurs e il West Ham , che ha accettato una maxi offerta da 55 milioni di sterline . Il 25enne, consacratosi tra le fila dell'Ajax, resterà in Premier League.

Tottenham, accordo raggiunto con il West Ham per Kudus

Il fantasista ghanese classe 2000, acquistato dal West Ham nel 2023, sarà uno dei primi rinforzi del Tottenham di Thomas Frank. Capace di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo, Kudus ha messo a referto cinque gol e tre assist in 32 partite nell'ultima Premier League. Una nuova operazione da record per gli Spurs, che aprono la loro campagna acquisti con un investimento a cinque stelle. Come confermato dal quotidiano inglese The Sun, è ormai questione di ore per il trasferimento nel North London dell'ex Nordsjaelland.