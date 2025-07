Archie Brown al Fenerbahce, battuta la concorrenza del Milan: il difensore ha scelto Mourinho

Archie Brown è ora in partenza per Istanbul. Il calciatore classe 2002 firmerà con il Fenerbahce di José Mourinho, che in queste ore ha inviato un jet privato in Belgio per accelerare il trasferimento in Turchia del ragazzo. Niente Milan dunque, con il giocatore che ha mantenuto la parola data allo Special One e ha declinato la proposta del Milan, molto simile a quella messa sul piatto dal Fenerbahce.