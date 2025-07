Juventus, ufficiale la cessione di Mbangula al Werder Brema: il comunicato

Samuel Mbangula non è più un giocatore della Juventus. La società bianconera, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la cessione dell'esterno d'attacco belga in Bundesliga, al Werder Brema. Il classe 2004 lascia la Juventus dopo cinque stagioni. Arrivato nell'estate del 2020, ha iniziato il suo percorso in Italia in Primavera, passando per la Next Gen e quindi affermandosi in Serie A nella scorsa stagione.