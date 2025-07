Real Madrid, pronta una proposta 'monstre' per strappare Rodri al Manchester City

"Erede di Modric disperatamente cercasi". In casa Real Madrid , la nuova era Xabi Alonso , dopo l' addio di Ancelotti , si apre con una nuova urgenza, evidenziata anche dalla partecipazione al Mondiale per Club: la mancanza di un leader di centrocampo , in grado di guidare il gioco dei blancos. Dopo l'addio del veterano croato, che chiuderà la carriera in Serie A con la maglia del Milan , la priorità del calciomercato è cercare un altro 'galactico' . Stavolta però non in attacco, ma sulla linea mediana. Come sempre, il club di Florentino Perez punta al meglio possibile e, secondo quanto riportato dai media inglesi, l'obiettivo sarebbe Rodri del Manchester City .

Pronta un'offerta 'monstre' per aggiudicarsi Rodri

Sul mercato il Real Madrid non si nasconde dietro strategie troppo cervellotiche, preferisce andare dritto al punto, che in questo caso significa circa 115 milioni di euro per strappare a Guardiola il suo pupillo. Secondo il "Sun" infatti, il 29enne 'faro' spagnolo, in scadenza 2027, considerato da Pep tassello fondamentale della sua squadra, a maggior ragione visto quel che è accaduto in sua assenza dopo il grave infortunio al ginocchio, sarebbe il prescelto dell'estate madridista. Come con i grandi attaccanti, ultimo Mbappé, "el dinero no es un problema", un argomento difficilmente contestabile in questa epoca. Si attendono sviluppi.