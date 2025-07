Mattia Bani al Palermo, è ufficiale: i dettagli del contratto

Bani va al Palermo e saluta il Genoa: la lettera emozionante sui social

Lo stesso Genoa ha salutato sui social Mattia Bani dopo le quattro stagioni e il ritorno in Serie A da assoluto protagonista: "Grazie Mattia per tutte le emozioni vissute insieme: resterai per sempre nei nostri cuori". Il giocatore ha poi scritto una lettera emozionante ai tifosi rossoblù: "Ogni volta che entravo al Ferraris succedeva sempre la stessa cosa: prima dei cori, prima delle luci, prima del fischio d’inizio, sentivo un nodo alla gola. Non di paura, ma di responsabilità. Quel campo è vivo. E chi lo riempie ogni domenica te lo fa capire subito: se sei dentro, non puoi tirarti indietro. Le parole arrivano dopo. Io ho sempre scelto di esserci prima. Nel gesto. Nella fatica. Nella costanza. Non sono nato genoano, no. Ma sono diventato uno che, per il Genoa, avrebbe fatto tutto. Perché non servono altri momenti per dire che qualcosa ti è rimasto dentro. A me è rimasto tutto: gli abbracci veri, le facce dopo una sconfitta, le urla dopo una vittoria. E quel boato della Nord che ti spacca in due quando entri. Grazie. A chi mi ha fatto sentire parte di tutto questo. A chi ha camminato con me, senza far troppo rumore. A quelli a cui ho voluto bene, e che sanno chi sono leggendo queste parole. A chi ama il Genoa. Davvero".