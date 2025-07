Como, la rivelazione di Suwarso su Morata: "Abbiamo già l'accordo, adesso...". Poi la frase su Messi

Il ritorno in Italia di Alvaro Morata è sempre più vicino . Il calciatore spagnolo, reduce da una mezza stagione al Galatasaray , è ancora sotto contratto con il club di Istanbul. Ma resta di proprietà del Milan ed è considerato in uscita da entrambi i club mentre è un obiettivo estremamente concreto del Como. Lo ha confermato anche il presidente dei lariani Suwarso , che ha svelato di avere già un accordo con l'attaccante.

Cosa manca per chiudere

Intervistato ai microfoni di Sky Sport 24, il presidente del Como ha parlato del possibile acquisto di Alvaro Morata, chiarendo anche lo stato di avanzamento della trattativa: "Abbiamo già trovato l'accordo con il Milan e con il giocatore. Adesso devono parlarsi Milan e Galatasaray per la chiusura". Un passo avanti molto importante e un messaggio chiaro per gli ultimi due club di Morata, che sono ancora in cerca della soluzione migliore per lasciar andare il calciatore. Incalzato dal giornalista, Suwarso ha parlato anche della possibilità di vedere Lionel Messi con la maglia del Como, ipotesi ventilata nelle scorse settimane: "Per me è un sogno, è impossibile". Una conclusione secca quella dell'indonesiano che ha scacciato così le infondate voci di mercato.