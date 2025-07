Granit Xhaka è sempre più vicino a diventare un nuovo centrocampista del Sunderland. Il calciatore svizzero è pronto a tornare in Premier League , dove già ha militato in carriera con l'Arsenal, con la formazione neopromossa diretta dall'ex direttore generale della Roma Ghisolfi .

Xhaka al Sunderland: colpo a centrocampo per Ghisolfi

Xhaka sta per diventare uno degli innesti di maggiore spessore del club inglese, tornato in Premier League dopo otto stagioni di astinenza. Un colpo importante da parte di Ghisolfi, oggi director of football dei Black Cats, per rinforzare un reparto che vede protagonista un altro ex giallorosso come Enzo Le Fée. Il centrocampista classe 1992 è reduce da due stagioni con il Bayer Leverkusen, nelle quali ha vinto la Bundesliga e la Coppa di Germania.