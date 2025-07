Dalla Francia: "Paixao al Marsiglia, accordo con il Feyenoord"

Igor Paixao sta per diventare un giocatore del Marsiglia . "L' OM ha finalmente raggiunto un accordo completo con il Feyenoord Rotterdam per il trasferimento del 25enne brasiliano. Il club olandese ha autorizzato l'attaccante esterno a recarsi a Marsiglia per sottoporsi alle visite mediche prima di firmare. Operazione da circa 35 milioni di euro ", scrive L'Equipe.

Paixao, niente Roma: lo aspetta De Zerbi

Paixao, autore di 18 gol e 19 assist tra tutte le competizioni, nella scorsa stagione, è uno dei profili che la Roma stava seguendo per rinforzare il proprio reparto avanzato, ma il Marsiglia era in netto vantaggio e si appresta a concludere la trattativa. Stando a quanto riferisce il quotidiano transaplino finora l'OM non aveva superato i 28 milioni di euro, bonus inclusi, ma oggi ha alzato l'offerta per battere la concorrenza del Leeds. Pronto un contratto quinquennale per Paixao, attualmente infortunato in Brasile. Salvo colpi di scena, sarà presto a disposizione di De Zerbi.