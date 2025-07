Joao Felix raggiunge Ronaldo: ufficiale il trasferimento all'Al Nassr

Non solo Ronaldo, tutte le stelle dell'Al Nassr

Felix è solo la ciliegina sulla torta per la squadra araba che ha deciso di bloccare il giocatore con un contratto di due anni che scadrà nel 2027. L'ex Milan andrà ad arricchire un reparto offensivo che vanta nomi del calibro di Cristiano Ronaldo e Sadio Manè, oltre all'ex Porto Otavio. Insieme a loro gioca anche Marcelo Brozovic, altra conoscienza del calcio italiano e mente del centrocampo arabo. In difesa figurano pure il vecchio obiettivo del Milan Simakan e il campione d'Europa Laporte, che sembra però essere arrivato al capolinea della sua avventura in Saudi League.