Luis Diaz al Bayern, è ufficiale: "Sono in uno dei più grandi club del mondo"

Luis Diaz al Bayern. Contratto fino al 2029

"Per me significa molto entrare a far parte del Bayern Monaco, uno dei club più grandi del mondo. Voglio aiutare la mia squadra con il mio stile di gioco e la mia personalità" ha dichiarato il giocatore ai canali ufficiali del club bavarese. Un rinforzo importante per il Bayern, con Luis Diaz che con il Liverpool ha collezionato 148 partite, segnando 41 gol e servendo 23 assist. Con i reds ha vinto una Premier League, una FA Cup, due Coppa di Lega e una Supercoppa.