Milan, Allegri: "Napoli favorita per lo Scudetto". Leao: "Cambiato tutto rispetto al passato"

Prosegue la tournée asiatica del Milan , dopo la partita contro l'Arsenal persa nei novanta minuti ma vinta ai rigori e la vittoria contro il Liverpool , i rossoneri saranno di scena in Australia, per la sfida amichevole contro il Perth Glory. Alla vigilia della partita hanno parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri e Rafa Leao.

"Stiamo costruendo la squadra con lo spirito giusto"

"La cosa più importante è essere pronti per l'inizio del campionato. Noi daremo il massimo e cercheremo di battere il Perth Glory" ha dichiarato Leao. Sono tanti i tifosi rossoneri in Australia: "Il loro calore si sente. È molto bello per noi giocare in queste condizioni. Siamo molti felici di aver avuto questa accoglienza". Su Allegri, il portoghese ha dichiarato: "Abbiamo un allenatore con esperienza che ha già vinto qua al Milan. Siamo un gruppo giovane, con alcuni elementi più esperti. Stiamo costruendo la squadra con lo spirito giusto. Rispetto al passato è cambiato tutto. Sento che quest'anno il Milan sarà una squadra".

Allegri: "Il Napoli favorita. Giovani? Se una è bravo, gioca"

Quindi è stato il turno di Allegri: "Siamo nella parte finale della tournée. Abbiamo lavorato bene. Sarà un test importante per migliorare la condizione fisica e tattica. È un test importante a livello mentale: contro Arsenal e Liverpool era facile avere un livello alto di attenzione e concentrazione. Domani capiremo quanto saremo cresciuti a livello mentale". Sui giovani, l'allenatore ha dichiarato: "Questa parola per quel che riguarda il mercato è astratta. Se uno è bravo, gioca". Quindi, sulla prossima Serie A: "Il Napoli è la favorita per vincere lo scudetto: di solito chi vince è sempre favorito. Poi c'è l'Inter che è forte e da anni fa un grande lavoro. Poi Juve, Atalanta, Roma, Fiorentina e Lazio: tante squadre che lotteranno per i primi quattro posti". Il Milan, come il Napoli l'anno scorso, non giocherà le coppe: "Potremo allenarci tutta la settimana, ma lo svantaggio sarà che il Milan deve giocare la Champions per confrontarsi con le coppe e con grandi avversari". Quando arriveranno a Milano, i rossoneri vedranno tornare a lavoro Modric e Gimenez: "Loro entreranno nel gruppo". Su Estupinan: "È forte e si sta inserendo in un gruppo di ragazzi con valori importanti dentro e fuori dal campo".