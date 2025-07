Pisa, in arrivo lo svincolato Cuadrado: tutti i dettagli dell'accordo

PISA - Colpo di mercato per il Pisa, attivo per rinforzare e alzare il tasso di esperienza della rosa a disposizione del nuovo tecnico Alberto Gilardino dopo la promozione in Serie A, ottenuta sotto la guida di Pippo Inzaghi (passato poi al Palermo). All'ombra della 'torre pendente' arriverà infatti Juan Cuadrado, 37enne esterno colombiano che era svincolato dopo la stagione vissuta con la maglia dell'Atalanta.

Pisa, colpo di mercato: arriva lo svincolato Cuadrado

Manca solo l'ufficialità, ma è stato raggiunto l'accordo tra il Pisa e l'agente del calciatore, che firmerà un contratto annuale con i toscani e vestirà la maglia nerazzurra dopo aver già indossato in patria quella dell'Independiente Medellin e in Europa quelle di Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter e Atalanta, oltre quella della nazionale della Colombia con cui ha giocato 116 partite e segnato 11 gol. In tutto 15 i titoli vinti nella sua carriera da Cuadrado (che era corteggiato anche dagli spagnoli del Valencia): un campionato di Premier League e una Coppa di Lega con il Chelsea, 6 scudetti in Italia (5 con la Juve e uno con l'Inter), 4 Coppe Italia (tutte con la Juve) e 3 Supercoppe italiane (2 con la Juve e una con l'Inter).