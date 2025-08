Il talento Kilicsoy al Cagliari "grazie" anche a Tammy Abraham: tutti i retroscena dell'affare

L'affare per Semih Kilicsoy, come raccontato su queste pagine, è stato chiuso nelle scorse settimane e si aspettava solo la partita contro lo Shakhtar per ufficializzare tutti gli accordi. Ieri, quindi, sono arrivati gli annunci del Cagliari e del Besiktas, che ha ceduto il talento con la formula del prestito e diritto di riscatto sui 12 milioni, come appunto pattuito tempo fa. Cresciuto nel settore giovanile della società turca, il calciatore è apprezzato anche per la sua versatilità: può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco.