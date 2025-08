Weah sbarca a Marsiglia: la Juventus è già un ricordo

Timothy Weah è finalmente sbarcato a Marsiglia ed è già pronto a tuffarsi in una nuova avventura: l'esterno statunitense, che voleva solo l' Olympique , è stato accontentato e dopo aver lasciato nella giornata di martedì il ritiro della Juventus a Herzogenaurach è volato in Francia, dove ha potuto subito assaggiare il calore della tifoseria marsigliese.

In 300 per dare il benvenuto a Weah

Arrivato in compagnia di mamma e papà, Weah è stato sorpreso dall'accoglienza dei supporter dell'Olympique, che lo hanno aspettato in oltre 300 per dargli il benvenuto. Circondato dall'affetto dei tifosi, Timothy ha posato con la sciarpa bianca e celeste dell'OM e scattato decine di selfie. Ora si metterà a disposizione del tecnico Roberto De Zerbi.

Le cifre dell'affare

Per quanto riguarda l'intesa raggiunta tra i due club, l'affare tra Juventus e Marsiglia è stato definito sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro, ma con un obbligo di riscatto fissato a 14 milioni più 3 milioni di bonus e una percentuale a favore dei bianconeri in caso di futura rivendita.