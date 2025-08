Darwin Nunez, niente Serie A: va in Arabia da Simone Inzaghi

Darwin Nunez ha scelto l'Arabia Saudita . L'attaccante del Liverpool è pronto a trasferirsi all' Al Hilal a titolo definitivo, per sposare il progetto tecnico di Simone Inzaghi e guadagnare cifre fuori mercato. Intesa tra i club raggiunta nella notte: ultimi dettagli da definire. Sulle tracce del calciatore uruguaiano c'erano anche Napoli e Milan , con i partenopei che hanno poi deciso di virare su Lorenzo Lucca nelle scorse settimane.

Darwin Nunez all'Al Hilal, accordo raggiunto

Darwin Nunez in Saudi League. Liverpool e Al-Hilal hanno raggiunto un accordo sulla base di 53 milioni di euro di parte fissa, più una serie di bonus che consentiranno ai Reds di incassare una cifra totale pari a 65 milioni. Affare in via di definizione, con il giocatore che si sottoporrà presto alle visite mediche di rito, prima di apporre la firma sul contratto. Ingaggio da capogiro, con il ragazzo che aveva formulato una richiesta molto importante attraverso il suo entourage. Niente Serie A per Darwin Nunez.