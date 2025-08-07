Nunez, Gyokeres, Osimhen, Sesko: all'Italia non resta che Lookman

In Italia tutto ristagna. Dagli stadi al calciomercato . E pretendiamo che i nostri club si facciano valere in Champions ( le due finali dell’ Inter in tre anni sono un miracolo , c’è poco da dire). Il Liverpool, giusto per fare un esempio, oltre a Wirtz ha acquistato l’attaccante francese Ekitiké dall’Eintracht Francoforte per la modica cifra di 95 milioni di euro. Il Bayern ne ha sborsati 70 per il colombiano Luis Diaz che invece i Reds hanno lasciato andare. Se proprio vogliamo provare a consolarci, non siamo i soli a essere in bolletta . Il Barcellona, a esempio, si è impelagato in una battaglia legale con il portiere Ter Stegen con l’obiettivo di ridurgli lo stipendio e poter tesserare altri calciatori. Ma i catalani comunque 50 milioni per Rashford li hanno spesi . Così come Florentino è tornato a mettere seriamente mano al portafogli per fare bella figura con Xabi Alonso.

Fuoriclasse in là con gli anni e calciatori da rilanciare

L’Italia fa di conto. Si industria. Cerca fuoriclasse in là con gli anni (Modric) o desiderosi di dimostrare che sono stati scaricati troppo in fretta (De Bruyne). Tra gli attaccanti, il Napoli campione d’Italia ha investito su Lucca “giovane” di quasi 25 anni (solo in Italia a 25 anni si è calcisticamente giovani) nella speranza che si riveli qualcosa di assimilabile a Luca Toni. La Roma con Ferguson ha provato a scommettere su una punta che a soli vent’anni è già un ex enfant prodige e non si è ancora del tutto ritrovato dopo la rottura del crociato. Il Milan è in attesa. I nomi li vede passare ma nessuno si ferma a Milanello. La speranza è di riuscire a imbastire un’operazione made in Italy con la Juventus per Vlahovic. La Juve a modo suo il colpo lo ha piazzato. Low cost ma lo ha piazzato. Jonathan David è un attaccante vero. Non più di moda per motivi misteriosi. Un parametro zero. Nessuno ha fatto follie per lui ed è sbarcato a Torino. Lo stesso potrebbe accadere con Kolo Muani anch’egli dimenticato: prima da Luis Enrique e poi dal resto d’Europa. Forse la sola operazione di mercato di livello europeo è quella che sta imbastendo da settimane l’Inter per Lookman. Cinquanta milioni è una cifra quasi seria, da capogiro per la Serie A. Chi è rimasto? Fatta eccezione per l’alieno Como, il Bologna ha riportato in Italia Immobile e c’è persino il rischio che si riveli la mossa di mercato più indovinata dell’anno. La Lazio non si può muovere. L’Atalanta sta dragando il mercato alternativo (in cui è maestra) mentre la Fiorentina ha portato a casa il giovanotto Dzeko. Se non è cronache dall’aldilà, poco ci manca.