Il Como rifiuta una maxi offerta del Tottenham per Nico Paz. È fatta per Morata

Il Como si prepara ad accogliere Alvaro Morata: l’attaccante spagnolo è ormai prossimo al ritorno in Serie A, con il club lariano pronto a chiudere l’operazione dal Milan per una cifra complessiva di circa dodici milioni di euro, manca soltanto il via libera definitivo da parte del Galatasaray per interrompere il prestito con il club rossonero.
Como-Morata: è fatta
L'ok è atteso in giornata. Parallelamente, il Como ha respinto un’importante offerta da 40 milioni di euro arrivata dal Tottenham per Nico Paz.
Rifiutata offerta del Tottenham per Nico Paz
Gli Spurs si sono mossi dopo l’infortunio al crociato di Maddison, ma il club italiano non intende cedere il talento argentino per meno di 70 milioni. Inoltre, sta lavorando per liberare il cartellino da eventuali opzioni residue ancora in mano al Real Madrid.