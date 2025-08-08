Bardi al Palermo e Desplanches al Pescara, è ufficiale: i dettagli degli accordi

Bardi al Palermo , Desplanches al Pescara : porte girevoli sul fronte calciomercato in Serie B dove è stata ufficializzata una doppia operazione. I rosanero di Filippo Inzaghi cambiano e in porta e i biancazzurri colmano il vuoto lasciato dalla partenza di Plizzari alla volta del Venezia .

Palermo, Desplanches in prestito al Pescara, contratto pluriennale per Bardi

Attreverso un comunicato ufficiale, il Palermo ha confermato: "di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Bardi. Il calciatore, svincolatosi dall’AC Reggiana, si è legato al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Francesco il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Di pari passo il club rosanero ha reso noto: "di aver ceduto al Pescara Calcio il calciatore Sebastiano Desplanches. Il portiere si trasferisce a titolo temporaneo. A Sebastiano un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Desplanches al Pescara, il comunicato del club biancazzurro

L'arrivo di Desplanches è stato, ovviamente, annunciato anche dal Pescara: "La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Palermo Calcio, le prestazioni sportive del portiere Sebastiano Desplanches. Nato a Novara l’11 marzo 2003, Desplanches è considerato uno dei giovani portieri più promettenti del panorama italiano. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha iniziato la carriera tra i professionisti con il Vicenza, in Serie C, dove si è subito distinto per sicurezza, personalità e tecnica. Nel 2023 è passato al Palermo, in Serie B, e nel frattempo ha continuato il suo percorso di crescita anche con la maglia azzurra. Dopo le esperienze con la Nazionale Azzurra all’Europeo Under 19, ha preso parte al Mondiale Under 20 in Argentina, risultando uno dei protagonisti del torneo e premiato come miglior portiere della competizione. Nell’estate del 2025 ha partecipando agli Europei Under 21 con la Nazionale di categoria, confermando la sua costante crescita. Ora per lui si apre una nuova avventura in biancazzurro, dove metterà il suo talento e la sua ambizione al servizio del Pescara. A Sebastiano va il nostro più caloroso benvenuto in casa Delfino".