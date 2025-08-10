Il bivio di Donnarumma: deve capire se dire addio subito al Psg o no

Un dolce con la scritta “n.1”, la famiglia al fianco e un sorriso sincero: così Gianluigi Donnarumma (26) si è mostrato su Instagram, in una foto che per molti in Francia contiene un messaggio subliminale. Un modo per ricordare a tutti, e forse anche al Paris Saint-Germain, il proprio status. Il portiere, però, nelle ultime ore ha incassato la notizia meno gradita di questa estate: l’arrivo del portiere Lucas Chevalier (23), prelevato dal Lilla per oltre 40 milioni di euro e già protagonista ieri del primo allenamento con i campioni d'Europa. Luis Enrique vede nel francese il futuro titolare, e lo ha fatto capire chiaramente. Donnarumma, reduce da una stagione straordinaria e decisiva per il trionfo in Champions League, ha due strade davanti: lasciare Parigi già in questa finestra, scelta che il club accoglierebbe di buon grado visto che è in scadenza nel 2026, oppure restare e accettare una concorrenza che potrebbe diventare scomoda, così com'era stata in passato quella con Keylor Navas. Il tecnico, comunque, ha promesso che il portiere italiano non sarà messo ai margini, vista l’importanza in campo e nello spogliatoio.