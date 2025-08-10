Il bivio di Donnarumma: deve capire se dire addio subito al Psg o no

Un dolce con la scritta “n.1”, la famiglia al fianco e un sorriso sincero: così Gianluigi Donnarumma (26) si è mostrato su Instagram, in una foto che per molti in Francia contiene un messaggio subliminale. Un modo per ricordare a tutti, e forse anche al Paris Saint-Germain, il proprio status. Il portiere, però, nelle ultime ore ha incassato la notizia meno gradita di questa estate: l’arrivo del portiere Lucas Chevalier (23), prelevato dal Lilla per oltre 40 milioni di euro e già protagonista ieri del primo allenamento con i campioni d'Europa. Luis Enrique vede nel francese il futuro titolare, e lo ha fatto capire chiaramente. Donnarumma, reduce da una stagione straordinaria e decisiva per il trionfo in Champions League, ha due strade davanti: lasciare Parigi già in questa finestra, scelta che il club accoglierebbe di buon grado visto che è in scadenza nel 2026, oppure restare e accettare una concorrenza che potrebbe diventare scomoda, così com'era stata in passato quella con Keylor Navas. Il tecnico, comunque, ha promesso che il portiere italiano non sarà messo ai margini, vista l’importanza in campo e nello spogliatoio.
Le altre mosse di mercato del Psg
Il mercato parigino non si ferma però al portiere. Ilya Zabarnyi (23) è pronto a firmare un quinquennale con il Psg dopo l’intesa raggiunta con il Bournemouth per un’operazione da 66 milioni di euro, bonus inclusi. Reduce da una stagione di altissimo livello in Premier League, dove ha formato una delle coppie più solide del campionato con Dean Huijsen (20), ora al Real Madrid, il centrale ucraino sarà a disposizione già per la Supercoppa Europea del 13 agosto contro il Tottenham.
Il Manchester United cala il tris d'assi
A Manchester l’estate è tutta rossa. All’Old Trafford, prima dell’amichevole contro la Fiorentina, il Manchester United ha presentato i suoi nuovi acquisti: Benjamin Sesko (22), Bryan Mbeumo (26) e Matheus Cunha (26). Tre colpi che cambiano il volto dell’attacco: lo sloveno, pagato complessivamente circa 85 milioni di euro, sarà il nuovo centravanti di riferimento, con Rasmus Højlund (22) sempre più con la valigia in mano e il Milan che lo sta monitorando con la speranza di poterlo riportare in Italia.
Il mercato della Liga
In Spagna, il Real Madrid ha rinnovato il contratto di Gonzalo Garcia (20) fino al 2030. Cambiano alcuni numeri di maglia nei Blancos: la “9”, fino all'anno scorso sulle spalle di Kylian Mbappé (26) andrà al brasiliano Endrick (19), con il francese che ha optato per la '10' lasciata libera dopo la partenza di Luka Modric (39). Il Valencia si è assicurato Arnaut Danjuma (28), prelevato dal Villarreal dopo un anno in prestito al Girona: accordo chiuso rapidamente e firma pronta. L’olandese, con esperienze in Liga e Premier League, arriva per dare profondità e imprevedibilità all’attacco.
Saint-Maximin vola in Messico
Allain Saint-Maximin (28), a gennaio scorso vicino al Napoli, ha scelto la sua nuova destinazione: dopo l’Al Ahli, club in cui era in prestito dal Fenerbahçe, l'estroso attaccante francese ricomincerà dai messicani del Club America. ©riproduzione riservata
