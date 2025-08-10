Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Raspadori-Atletico, oltre il mercato: un altro Nazionale saluta la Serie A

L’attaccante lascia Napoli e vola a Madrid alla corte di Simeone. Davvero non c’era posto per lui nel nostro campionato?
Raspadori-Atletico, oltre il mercato: un altro Nazionale saluta la Serie A© lapresse
Roale
1 min

Dopo tre stagioni, Giacomo Raspadori saluta il Napoli e vola a Madrid, sponda Atletico. Tre stagioni da ricordare per i partenopei, che in questo lasso temporale hanno vinto ben due scudetti, ovvero tanti quanti ne avevano vinti nei precedenti oltre novant’anni di storia. E Raspadori ha avuto un ruolo importante in questi trionfi, specialmente in quello dell’ultimo campionato. Nonostante sia sempre stato considerato una riserva (e i dati sono lì a confermarlo: nell’ul

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte