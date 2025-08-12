Donnarumma, Luis Enrique spiega l'esclusione: "Una mia scelta al 100%"

"Donnarumma è uno dei migliori portieri del mondo e lo è di più anche come persona ma questa è la vita dei calciatori di alto livello e degli allenatori. Sono decisioni che dobbiamo prendere e di cui mi prendo la responsabilità al 100%". Luis Henrique, ai microfoni di Sky Sport, spiega così l'esclusione del portiere della Nazionale dalla finale di Supercoppa Europea. "Dobbiamo lavorare uniti. Sono decisioni difficili quando si parla di giocatori di questo livello ma se fosse facile lo farebbe chiunque. Queste decisioni hanno a che vedere con il profilo del portiere che la mia squadra necessita".