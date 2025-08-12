Donnarumma non ci sta: "Deluso e amareggiato, qualcuno al Psg ha deciso..."

Gigio Donnarumma non ci sta. Il portiere della Nazionale commenta l'esclusione dalla lista dei convocati per la Supercoppa Europea (che vedrà il Paris Saint Germain affrontare il Tottenham), affidandosi ad un lungo post sulla sua pagina Instagram. Il portiere azzurro si rivolge direttamente ai tifosi del Psg, con parole toccanti e che fanno capire il suo stato d'animo.
Donnarumma, il saluto ai tifosi del Psg
"Speciali tifosi del Paris - inizia così il post di Donnarumma - dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra, È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato, Spero di avere ancora l'opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate, Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non vi dimenticherò mai, Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa, Ai miei compagni - la mia seconda famiglia - grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso, Sarete sempre miei fratelli, Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso, Grazie, Parigi".
Il manager: "Dal Psg una mancanza di rispetto"
Enzo Raiola, manager del portiere azzurro ha parlato di "mancanza di rispetto", da parte del Psg. "Il ragazzo è molto dispiaciuto per quello che è successo. Gli ultimi 10 giorni rischiano di cancellare 4 anni qui", ha detto a Sky Sport, ribadendo che Donnarumma è "esterefatto da questa mancanza di rispetto, è crollato un castello". Raiola parla poi della trattativa: "Il Psg aveva formulato delle richieste diverse. Alla fine avevamo accettato un’offerta al ribasso rispetto allo stipendio attuale perché Gigio voleva rimanere, poi hanno cambiato le carte in tavola, a quel punto abbiamo interrotto le trattative per risentirsci dopo la finale di Champions League. Ci siamo risentiti prima del Mondiale per Club e mi hanno confermato la volontà di proseguire. Quello che poi è successo negli ultimi dieci giorni non ce lo aspettavamo". Il tecnico Luis Enrique si è assunto la responsabilità della scelta: "Capisco l’esigenza di comprare un nuovo portiere, ma fare addirittura fuori Gigio dopo tutto quello che ha fatto per il club grandissima mancanza di rispetto che valuterò con i miei legali. Al di là che l'ha presa l'allenatore, anche lui lavora per il club e con i miei legali vogliamo capire meglio la loro presa di posizione".
Il futuro di Donnarumma
Raiola, proseguendo su Luis Enrique, ha poi aggiunto: "Fino a un mese fa parlavamo di rinnovare, strano che in un mese l’allenatore abbia cambiato idea su Gigio come giocatore. Questa è la cosa che più mi rattrista e mi fa pensare che alla fine sia stato meglio non rinnovare". Chiusura dedicata al futuro: "Forse solo in Premier possono soddisfare le richieste economiche del club che sono esagerate. Parlano di rispetto ma a questo punto forse il rispetto è solo economico. Non si tratta di uscire da un progetto e trovare il meglio per Gigio. Anche sotto l'aspetto dell'immagine, dobbiamo prendere le nostre posizioni per capire come confrontarci con il club".
Gigio Donnarumma non ci sta. Il portiere della Nazionale commenta l'esclusione dalla lista dei convocati per la Supercoppa Europea (che vedrà il Paris Saint Germain affrontare il Tottenham), affidandosi ad un lungo post sulla sua pagina Instagram. Il portiere azzurro si rivolge direttamente ai tifosi del Psg, con parole toccanti e che fanno capire il suo stato d'animo.
Donnarumma, il saluto ai tifosi del Psg
"Speciali tifosi del Paris - inizia così il post di Donnarumma - dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra, È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato, Spero di avere ancora l'opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate, Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non vi dimenticherò mai, Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa, Ai miei compagni - la mia seconda famiglia - grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso, Sarete sempre miei fratelli, Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso, Grazie, Parigi".
Il manager: "Dal Psg una mancanza di rispetto"
Enzo Raiola, manager del portiere azzurro ha parlato di "mancanza di rispetto", da parte del Psg. "Il ragazzo è molto dispiaciuto per quello che è successo. Gli ultimi 10 giorni rischiano di cancellare 4 anni qui", ha detto a Sky Sport, ribadendo che Donnarumma è "esterefatto da questa mancanza di rispetto, è crollato un castello". Raiola parla poi della trattativa: "Il Psg aveva formulato delle richieste diverse. Alla fine avevamo accettato un’offerta al ribasso rispetto allo stipendio attuale perché Gigio voleva rimanere, poi hanno cambiato le carte in tavola, a quel punto abbiamo interrotto le trattative per risentirsci dopo la finale di Champions League. Ci siamo risentiti prima del Mondiale per Club e mi hanno confermato la volontà di proseguire. Quello che poi è successo negli ultimi dieci giorni non ce lo aspettavamo". Il tecnico Luis Enrique si è assunto la responsabilità della scelta: "Capisco l’esigenza di comprare un nuovo portiere, ma fare addirittura fuori Gigio dopo tutto quello che ha fatto per il club grandissima mancanza di rispetto che valuterò con i miei legali. Al di là che l'ha presa l'allenatore, anche lui lavora per il club e con i miei legali vogliamo capire meglio la loro presa di posizione".