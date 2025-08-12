Donnarumma non ci sta: "Deluso e amareggiato, qualcuno al Psg ha deciso..."

Donnarumma, il saluto ai tifosi del Psg

"Speciali tifosi del Paris - inizia così il post di Donnarumma - dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra, È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato, Spero di avere ancora l'opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate, Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non vi dimenticherò mai, Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa, Ai miei compagni - la mia seconda famiglia - grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso, Sarete sempre miei fratelli, Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso, Grazie, Parigi".

Il manager: "Dal Psg una mancanza di rispetto"

Enzo Raiola, manager del portiere azzurro ha parlato di "mancanza di rispetto", da parte del Psg. "Il ragazzo è molto dispiaciuto per quello che è successo. Gli ultimi 10 giorni rischiano di cancellare 4 anni qui", ha detto a Sky Sport, ribadendo che Donnarumma è "esterefatto da questa mancanza di rispetto, è crollato un castello". Raiola parla poi della trattativa: "Il Psg aveva formulato delle richieste diverse. Alla fine avevamo accettato un’offerta al ribasso rispetto allo stipendio attuale perché Gigio voleva rimanere, poi hanno cambiato le carte in tavola, a quel punto abbiamo interrotto le trattative per risentirsci dopo la finale di Champions League. Ci siamo risentiti prima del Mondiale per Club e mi hanno confermato la volontà di proseguire. Quello che poi è successo negli ultimi dieci giorni non ce lo aspettavamo". Il tecnico Luis Enrique si è assunto la responsabilità della scelta: "Capisco l’esigenza di comprare un nuovo portiere, ma fare addirittura fuori Gigio dopo tutto quello che ha fatto per il club grandissima mancanza di rispetto che valuterò con i miei legali. Al di là che l'ha presa l'allenatore, anche lui lavora per il club e con i miei legali vogliamo capire meglio la loro presa di posizione".