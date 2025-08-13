Serie A, talenti in vendita: anche Leoni saluta l’Italia? Il caso Next Gen

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Giovanni Leoni va all’Inter, anzi no, al Milan ma ci prova anche la Juventus. Fermi tutti, nuovo cambio di programma: irrompe con forza il Liverpool, pronto a soddisfare le richieste economiche del Parma. Il difensore diciottenne dei ducali è forse il pezzo più pregiato di questa campagna estiva di calciomercato, ma anche il simbolo di una Serie A che fa sempre più fatica a trattenere e far crescere i propri talenti. Le big i
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte