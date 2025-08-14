Donnarumma verso il City. Ma il Psg deve abbassare le richieste

Gigio Donnarumma è un caso internazionale , tra l’esclusione dal campo e la centralità nel calciomercato. E così, mentre volano gli stracci tra il Psg e l’agente del portiere Enzo Raiola, il City affina la strategia per aggiudicarsi il numero uno della Nazionale e impreziosire ancora di più la propria campagna acquisti di questa estate. Con l'azzurro c’è una bozza di intesa per un contratto lungo a cifre molto importanti. Guardiola lo stima tantissimo e lo considera da tempo il migliore nel suo ruolo.

Donnarumma verso il Manchester City

I rapporti tra il City e il procuratore dell’ex Milan sono poi ottimi ed è stato quindi naturale intensificare i contatti in questo periodo, per arrivare ad un accordo economico. «Alcuni club di Premier League si stanno muovendo ed è il campionato al quale Gigio aspira, anche da un punto di vista professionale - ha raccontato Enzo Raiola a Sport Mediaset -. Significherebbe andare a giocare nel campionato migliore del mondo, anche perché la storia dice che l'unico italiano ad aver vinto la Premier è Mario Balotelli (in realtà anche Chiesa con il Liverpool quest'anno ndr). Se potesse diventare un altro italiano a vincerla, per noi sarebbe una cosa bellissima». Poi ha raccontato: «Le voci sull'interesse di Guardiola ci sono arrivate. La verità è che non abbiamo mai parlato con Guardiola, perché fino a poco tempo fa si pensava di restare a Parigi, anche quest'anno». Ma la partenza a zero non era ovviamente contemplata dal Psg, che ha quindi deciso di escludere il campione campano dai convocati per la Supercoppa europea.