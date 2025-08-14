Donnarumma verso il City. Ma il Psg deve abbassare le richieste

Gigio Donnarumma è un caso internazionale, tra l’esclusione dal campo e la centralità nel calciomercato. E così, mentre volano gli stracci tra il Psg e l’agente del portiere Enzo Raiola, il City affina la strategia per aggiudicarsi il numero uno della Nazionale e impreziosire ancora di più la propria campagna acquisti di questa estate. Con l'azzurro c’è una bozza di intesa per un contratto lungo a cifre molto importanti. Guardiola lo stima tantissimo e lo considera da tempo il migliore nel suo ruolo.
Donnarumma verso il Manchester City
I rapporti tra il City e il procuratore dell’ex Milan sono poi ottimi ed è stato quindi naturale intensificare i contatti in questo periodo, per arrivare ad un accordo economico. «Alcuni club di Premier League si stanno muovendo ed è il campionato al quale Gigio aspira, anche da un punto di vista professionale - ha raccontato Enzo Raiola a Sport Mediaset -. Significherebbe andare a giocare nel campionato migliore del mondo, anche perché la storia dice che l'unico italiano ad aver vinto la Premier è Mario Balotelli (in realtà anche Chiesa con il Liverpool quest'anno ndr). Se potesse diventare un altro italiano a vincerla, per noi sarebbe una cosa bellissima». Poi ha raccontato: «Le voci sull'interesse di Guardiola ci sono arrivate. La verità è che non abbiamo mai parlato con Guardiola, perché fino a poco tempo fa si pensava di restare a Parigi, anche quest'anno». Ma la partenza a zero non era ovviamente contemplata dal Psg, che ha quindi deciso di escludere il campione campano dai convocati per la Supercoppa europea.
La rottura tra Gigio e il Paris Santi-Germain
Lo strappo tra il classe ’99 e il club ha scatenato anche delle reazioni nello spogliatoio. Tantissimi i like alla lettera di Gigio: sono stati superati i 500.000 mi piace, con migliaia di commenti raccolti. «Uno di noi» ha scritto Hakimi, «Grazie di tutto numero uno», il pensiero invece di Dembélé. La rottura con i francesi è nata dopo il mancato accordo sul prolungamento. A Parigi Donnarumma guadagna circa 12 milioni di euro, troppo secondo la nuova politica dei parigini che avevano proposto una cifra più bassa. Secondo l’agente Enzo Raiola, l’ex Milan aveva accettato la nuova formula, ma poi qualcosa è cambiato. Sono emerse delle frizioni che hanno spinto il Psg a scegliere la strada della cessione di Gigio prima della sua scadenza del contratto. L’acquisto di Chevalier, con cui comunque i contatti sono iniziati lo scorso inverno, va quindi in questa direzione e ha confermato la volontà dei transalpini di affidarsi ad un altro portiere per il prossimo anno.
Il City si aspetta uno 'sconto' dal Psg
Archiviata la Supercoppa, l’operazione con il City può entrare nel vivo. Del resto, il Galatasaray è convinto di chiudere in questi giorni l’affare Ederson con i Citizens, sulla base di 10 milioni di euro. L'accordo economico con il brasiliano è stato raggiunto da tempo. Il prezzo, dicevamo. Cinquanta milioni di euro per il cartellino di un campione come Donnarumma, ma in scadenza tra un anno, sono ritenuti eccessivi dall’agente del portiere e dal City, che punta ad uno sconto importante. Le altre società interessate a Gigio? Anche United e Bayern hanno preso informazioni, ma ad oggi non hanno affondato il colpo. Discorso simile per i club italiani: nessuno, in Serie A, può soddisfare le attuali richieste del classe ’99.
Gigio Donnarumma è un caso internazionale, tra l’esclusione dal campo e la centralità nel calciomercato. E così, mentre volano gli stracci tra il Psg e l’agente del portiere Enzo Raiola, il City affina la strategia per aggiudicarsi il numero uno della Nazionale e impreziosire ancora di più la propria campagna acquisti di questa estate. Con l'azzurro c’è una bozza di intesa per un contratto lungo a cifre molto importanti. Guardiola lo stima tantissimo e lo considera da tempo il migliore nel suo ruolo.
Donnarumma verso il Manchester City
I rapporti tra il City e il procuratore dell’ex Milan sono poi ottimi ed è stato quindi naturale intensificare i contatti in questo periodo, per arrivare ad un accordo economico. «Alcuni club di Premier League si stanno muovendo ed è il campionato al quale Gigio aspira, anche da un punto di vista professionale - ha raccontato Enzo Raiola a Sport Mediaset -. Significherebbe andare a giocare nel campionato migliore del mondo, anche perché la storia dice che l'unico italiano ad aver vinto la Premier è Mario Balotelli (in realtà anche Chiesa con il Liverpool quest'anno ndr). Se potesse diventare un altro italiano a vincerla, per noi sarebbe una cosa bellissima». Poi ha raccontato: «Le voci sull'interesse di Guardiola ci sono arrivate. La verità è che non abbiamo mai parlato con Guardiola, perché fino a poco tempo fa si pensava di restare a Parigi, anche quest'anno». Ma la partenza a zero non era ovviamente contemplata dal Psg, che ha quindi deciso di escludere il campione campano dai convocati per la Supercoppa europea.