Accordo Parma-Liverpool: Leoni va a giocare in Premier

Giovanni Leoni si appresta a diventare un nuovo calciatore del Liverpool . Accordo raggiunto tra il Parma e i Reds , con il difensore atteso in mattinata in Inghilterra per le visite mediche di rito, prima di apporre la firma sul contratto. A riportarlo è Sky Sports International.

Giovanni Leoni al Liverpool, accordo raggiunto con il Parma

Giovanni Leoni giocherà in Premier League. Affare in chiusura con il Parma di Kyle Krause, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 30 milioni di euro più bonus. Il Liverpool ha battuto così la concorrenza del Manchester United, mentre in Italia era stata l'Inter la squadra che più aveva manifestato interesse per il ragazzo classe 2006. Il ragazzo in queste ore volerà nel Merseyside per iniziare una nuova avventura alla corte di Arne Slot.