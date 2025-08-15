Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
"Juve e Kolo Muani, accordo fatto. Ora si tratta con il Psg"

Secondo 'L'Equipe', l'attaccante francese ha trovato un'intesa con i bianconeri per siglare un contratto quinquennale
"Juve e Kolo Muani, accordo fatto. Ora si tratta con il Psg"
1 min
TORINO - L'attaccante del Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani, ha raggiunto un accordo per tornare alla Juventus. Nonostante le sirene dall'Inghilterra, il francese ha trovato un'intesa con i bianconeri per siglare un contratto quinquennale. Lo scrive 'L'Equipe', aggiungendo che a questo punto non resta che trovare l'intesa tra i due club, che stanno negoziando da diverse settimane alla ricerca della formula migliore. "I dirigenti della società bianconera invieranno una nuova proposta al Psg, avvicinandosi un po' di più alle richieste parigine", scrive il quotidiano francese.

