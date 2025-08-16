Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Le spese folli in Premier e le scelte delle altre big europee: per la Serie A il gap aumenta

Dai due miliardi e mezzo di euro spesi dalle inglesi alle strategie delle altre grandi. Il punto a due settimane dalla chiusura del mercato
Le spese folli in Premier e le scelte delle altre big europee: per la Serie A il gap aumenta© Getty Images
Roale
1 min

Tra spese folli, scelte oculate e salti mortali per tenere in ordine i conti e, al contempo, mantenere un briciolo di competitività. In questa lunga estate di calcio, in cui in appena trenta giorni si è passati dalla finale del nuovo Mondiale per club all’inizio della nuova stagione con la Supercoppa Europea e i primi campionati pronti a cominciare, il calciomercato si è confermato capace di suscitare enorme interesse. Questo perché permette di analizzare le

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte