"Il Manchester United studia in segreto il ritorno di De Gea grazie ad una clausola"

Il Manchester United starebbe effettuando dei controlli per capire se ci siano i margini contrattuali per un clamoroso ritorno di David de Gea. Lo rivela in esclusiva il The Sun, secondo cui: "I Red Devils sono stati informati che il giocatore spagnolo, 34 anni, ha una clausola nel suo contratto con la Fiorentina, che gli permetterebbe di andarsene per una cifra relativamente bassa". Sarebbero in corso, dunque: "Discrete telefonate di approfondimento dopo che De Gea ha fatto una buona impressione al suo ritorno all'Old Trafford per un'amichevole lo scorso fine settimana e ha detto ai tifosi che le loro strade potrebbero incrociarsi di nuovo".