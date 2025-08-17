"Il Manchester United studia in segreto il ritorno di De Gea grazie ad una clausola"

Il Manchester United starebbe effettuando dei controlli per capire se ci siano i margini contrattuali per un clamoroso ritorno di David de Gea. Lo rivela in esclusiva il The Sun, secondo cui: "I Red Devils sono stati informati che il giocatore spagnolo, 34 anni, ha una clausola nel suo contratto con la Fiorentina, che gli permetterebbe di andarsene per una cifra relativamente bassa". Sarebbero in corso, dunque: "Discrete telefonate di approfondimento dopo che De Gea ha fatto una buona impressione al suo ritorno all'Old Trafford per un'amichevole lo scorso fine settimana e ha detto ai tifosi che le loro strade potrebbero incrociarsi di nuovo".
De Gea, 545 presenze con il Manchester United
De Gea ha collezionato 545 presenze con lo United tra il 2011 e il 2023, piazzandosi al settimo posto nella classifica di tutti i tempi. Una disputa contrattuale portò al suo addio: l'allora ex allenatore dei Red Devils, Erik ten Hag, pagò 43,8 milioni di sterline all'Inter per Onana. De Gea è rimasto senza squadra per tutta la stagione 2023/24, prima di accordarsi con la Fiorentina.
De Gea, il post su Instagram dopo Manchester United-Fiorentina
Dopo il test con il Manchester United, De Gea ha pubblicato un post su Instagram: "Un momento magico per me e la mia famiglia tornare all'Old Trafford, la mia casa. Dal profondo del mio cuore, voglio ringraziarvi per l'accoglienza, per tutto l'amore che mi avete dimostrato. Ai tifosi che non hanno mai smesso di starmi accanto durante tutta la mia permanenza in questo club. Le nostre strade potrebbero incrociarsi di nuovo".