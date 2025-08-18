Dalla Spagna: "Sancho sta per firmare con il Besiktas"

Jadon Sancho prossimo alla firma con il Besiktas . Questo è quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo AS, dichiarando che il club turco ha raggiunto un accordo con il Manchester United per l'attaccante inglese classe 2000, sul quale c'è l'interesse sia della Juventus che soprattutto della Roma , che nelle ultime ore ha fatto un'offerta per la quale attende una risposta.

Dalla Spagna Besiktas a un passo da Sancho. Il giocatore nelle ultime ore ha parlato con Gasperini

Sancho lascerà il Manchester United. Rientrato tra le fila dei Red Devils dopo il prestito della scorsa stagione al Chelsea, l'esterno non rientra nei piani di Ruben Amorim. La Roma è in trattativa con il giocatore, che nelle ultime ore ha parlato telefonicamente con Gasperini, il quale gli ha spiegato la centralità che avrebbe nel suo progetto. Anche la Juventus da mesi ha manifestato interesse per il giocatore. Ma, sempre secondo quanto riportato da AS, il Besiktas avrebbe già pronto un video di presentazione per annunciare l'arrivo del giocatore.