L'Inter abbandona Koné e va su Florentino: tutto sulla trattativa

MILANO - Né Koné né Lookman. A meno di ribaltoni, che ovviamente non possono essere esclusi alla luce di ciò che è successo nelle ultime settimane. Ad oggi, la realtà è che l’Inter sarebbe nelle condizioni economiche – dopo anni di svincolati e mercati con il bilancino è un’assoluta novità - per portare alla Pinetina sia il centrocampista francese sia l’attaccante nigeriano, ma il paradosso è che dalle intenzioni non si è mai passati ai fatti. Per ragioni differenti, evidentemente. Per quanto riguarda Lookman, Marotta, Ausilio e Baccin si sono trovati di fronte il muro eretto dall’Atalanta, che ha respinto l’offerta di viale Liberazione (42 milioni più 3 di bonus), senza mai fare una controrichiesta. Anzi, giusto un paio di giorni fa, Percassi ha comunicato a Marotta che il nigeriano non è in vendita.