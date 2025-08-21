In Francia continua a tenere banco il caso Rabiot . Il centrocampista transalpino è stato messo sul mercato dopo la lite con Rowe , giudicata inaccettabile dal club. Sull’argomento si sono espressi sia il presidente Longoria sia il ds Benatia, parlando di un “evento di estrema gravità e violenza”. La mamma del calciatore, però, non ci sta, e anche il legale di Rabiot è intervenuto lamentandosi della strategia del Marsiglia , che chiede circa 15 milioni di euro per il cartellino del 30enne. Una cifra, secondo lui, troppo elevata per un giocatore in scadenza tra un anno. Il Marsiglia ha fatto capire da subito di voler usare il pugno duro dopo appunto un evento così grave, punendo i calciatori con una multa e poi mettendoli fuori rosa.

La posizione della mamma Veronique e dell'avvocato Palao

Violenza subito smentita dalla madre, Veronique Rabiot a Rtl: "Lite di violenza inaudita? Nessuno è rimasto ferito, nessuno è andato in ospedale, non c'è stato un naso rotto o labbra spaccate. Nessun punto di sutura, nessun giorno di ITT (incapacità totale al lavoro), quindi non capisco davvero. ‘Violenza inaudita', non ci credo. Lascerò che sia Adrien a raccontare la sua versione. Ciò che mi sorprende è che nello spogliatoio c'erano l'allenatore De Zerbi e il signor Benatia (direttore sportivo dell'OM, ndr). Come possiamo immaginare che ci sia stata una colluttazione di una violenza inaudita e che nessuno sia intervenuto? Non ci credo, e comunque nessuno ci crede".

"Se il Marsiglia non vuole più tenere Adrien, bisognerà trovare un'altra soluzione. Non si possono chiedere 15 milioni per un giocatore a un anno dalla scadenza", questa la presa di posizione dell'avvocato di Rabiot, Romuald Palao ai microfoni di RMC Sport, sulla rottura tra il centrocampista francese ex Juventus e il Marsiglia.

Rowe al Bologna, Rabiot cerca squadra

E se Rowe è in arrivo in Italia dopo l’accordo con il Bologna, resta invece da capire quale sarà il futuro di Rabiot. L’ex Juve, infatti, negli ultimi giorni è stato offerto a diverse società in Italia e all’estero. Il suo nome è stato proposto all’Inter, alla Juve, al Milan, a tre club della Premier League, in Arabia Saudita, al Galatasaray e al Monaco. Non si escludono anche altre idee, considerando appunto l’urgenza di trovare una soluzione entro la fine del mercato. De Zerbi, che ha sempre stimato molto Rabiot, ha avallato da subito le decisioni della società. Il Marsiglia, infatti, ha un codice interno valido per tutti i componenti dello spogliatoio.