Zaniolo, nuovi contatti con l’Udinese: la richiesta del Galatasaray

Nicolò Zaniolo vuole tornare in Italia ed è in attesa di novità dal Galatasaray sul suo futuro. Piace anche ad altre società, ma il suo desiderio resta quello di giocare di nuovo in Serie A con continuità. Come è noto, l'Udinese sta proseguendo i dialoghi con i turchi per trovare un accordo sulla formula del trasferimento. Ma c'è ancora distanza: la prima offerta dei friulani è stata rifiutata, e in queste ore si sta ragionando su nuove condizioni. Il club di Istanbul vuole incassare dei soldi dalla partenza dell'ex Roma e, al momento, non abbassa le pretese: l'obiettivo è ottenere un prestito oneroso, con un riscatto a condizioni favorevoli. L'Udinese, da parte sua, punta su un prestito con diritto di riscatto, senza particolari esborsi economici.