Calciomercato in diretta: Hojlund-Napoli, George-Roma e tutte le trattative live

Rush finale dalla finestra estiva di calciomercato, tra acquisti, cessioni e trattative in via di definizione. Riflettori puntati sulla trattativa che dovrebbe portare Hojlund al Napoli. La Roma, intanto, dopo aver incassato il no di Sancho si è fiondata su George. Aggiornamenti in tempo reale dall'Italia e dall'estero: segui la diretta di CorrieredelloSport.it.
11:17
Napoli-Hojlund, il punto sulla trattativa
Napoli-Hojlund, il punto sulla trattativa. Il nodo è il riscatto. Da trovare l’accordo definitivo sulle modalità dell’obbligo. LEGGI L'APPROFONDIMENTO
11:11
Roma, tutto su George
Roma, tutto su George. Abbandonata la pista Sancho dopo il suo ennesimo rifiuto: contatti con il Chelsea per Tyrique. Piace ancora Fabio Silva, ma il Dortmund fa sul serio. LEGGI TUTTO
11:04
Juve, assalto a Zhegrova
Juve, tesoretto Savona: assalto a Zhegrova. In uscita ed in entrata due affari legati. Per il giovane bianconero c’è un tavolo ancora aperto con il Nottingham intorno ai 18 milioni utili alla trattativa con il Lilla per il kosovaro. Djalò firma col Besiktas.
11:00
Il Milan si muove per Rabiot
Il Milan vuole Rabiot. Colloquio con la mamma di Adrien per capire la disponibilità al trasferimento in assenza delle coppe europee. Contatto tra i due club. Il francese estromesso dal Marsiglia, Allegri vuole sfruttare l’occasione per riavere con sé un fedelissimo. Tare potrebbe proporre Bennacer per ridurre i costi. Fabbian l’altra pista.
10:58
Calciomercato, rush finale
Lunedì primo settembre, alle 20, calerà il sipario sulla finestra estiva di calciomercato. I tempi stringono e i club italiani vanno a caccia dei rinforzi con cui puntellare i rispettivi organici prima del gong finale.