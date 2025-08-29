Calciomercato diretta ultime news, da Hojlund a Dovbyk segui live la giornata

Si avvicina a grandi passi la chiusura della sessione estiva del calciomercato e i club stringono i tempi per condurre in porto le trattative in corso e completare gli organici da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori. A tenere banco sono soprattutto gli attaccanti, con il Napoli che deve chiudere per Hojlund , la Roma che continua a seguire George e deve piazzare Dovbyk , il Milan che si prepara ad accogliere Nkunku e la Juventus che stringe per Kolo Muani . Tutte le trattative e le ufficialità di oggi , venerdì 29 agosto, in diretta sul sito del Corriere dello Sport-Stadio .

12:39

Juventus, Zeghrova può sfumare

Non più vincolato alla cessione di Nico Gonzalez, che per bocca di Comolli dovrebbe restare in bianconero, può comunque sfumare l'affare Zeghrova. Il kosovaro con passaporto albanese era pronto a trasferirsi alla Juventus, ma la valutazione del Lille resta troppo alta: 20 milioni a fronte dei 12-15 offerti.

12:24

Milan, apertura da parte di Akanji

Non solo Nkunku, il Milan resta attivo in Inghilterra e dalla Premier League, via Turchia, potrebbe arrivare il rinforzo anche per la difesa: rossoneri su Manuel Akanji, che glissa sull'accordo rinnovato tra Manchester City e Galatasaray e apre ai rossoneri. Tare ci proverà dopo le cessioni di Alex Jimenez, rimasto fuori dai convocati per Lecce, e di Chukwueze, che all'indomani del match del Via del Mare, dovrebbe attraversare la Manica e passare al Fulham, per 25 milioni di euro.

12:15

Parma, due rinforzi in dirittura d'arrivo

Il Parma sistema l'organico a disposizione di Cuesta con due prestiti con diritto di riscatto: dal Como, per sostituire l'infortunato Frigan, arriva l'espero Patrick Cutrone, che ha già sostenuto le visite mediche; annunciato anche l'accordo raggiunto con il Venezia per Gaetano Oristanio.

12:05

Cagliari, difensori di piede destro cercasi

C'è una lacuna evidente nell'organico del Cagliari, mancano difensori di piede destro. Sorprendentemente abbondante di mancini, il reparto necessità invece ancora di due innesti, con Pisacane che si accontenterebbe anche di uno solo. Sfumato Posch, che preferisce tornare in Germania, difficile Kofler, il preferito del direttore Angelozzi, che si concentra su nomi top-secret. Più vicini invece l'attaccante Cheddira e il giovanissimo centrocampista Romano.

11:49

Juventus, Savona saluta: "Mi dispiace, ma sono pronto"

Il giovane Savona saluta la Juventus per trasferirsi in Premier League: ceduto al Nottingham Forest a titolo definitivo per circa 16 milioni di euro, più il 10% sulla futura rivendita. In partenza per l'Inghilterra, il ragazzo ha timidamente ammesso: "Sicuramente mi dispiace lasciare la Juve, che per me sarà sempre casa. Ma sono pronto e determinato per affrontare questa nuova avventura".

11:37

Pisa, ufficiale Stengs. Attesa Albiol

Mentre è ufficiale l'arrivo di Calvin Stengs e vicino anche quello di Bonfanti, il Pisa continua a lavorare per il colpo Albiol. Lo spagnolo risponde all'identikit del difensore esperto richiesto da Gilardino e terminata a 39 anni l'avventura al Villarreal, vorrebbe chiudere la carriera in Italia, aprendo alla soluzione toscana. Trattativa confermata dal presidente dei nerazzurri Giuseppe Corrardo, che a Sky ha confermato: "Forse riusciamo a convincerlo". L'offerta sarebbe per un anno, con opzione per un'altra stagione.

11:27

Cremonese, si lavora per realizzare il colpo Vardy

Si lavora alacremente in casa Cremonese per rendere possibile quel che sembrava solo qualche giorno fa inimmaginabile: portare in grigiorosso Jamie Vardy, uomo simbolo dell'incredibile titolo conquistato dal Leicester di Ranieri. L'esperto attaccante, 38 anni, è svincolato da qualche mese ed ha atteso invano qualche proposta dall'Inghilterra, quindi all'inizio di questa settimana ha aperto alla Cremonese, dopo che alcuni intermediari avevano preso contatto con i suoi agenti. Da definire i termini del contratto, che dovrebbero in qualche modo essere vincolati alla salvezza della squadra.

11:17

Bologna, Saliu dice "no" e blocca Lucumi

Brusca frenata per il Bologna, che incassa il "no" di Mohammed Salisu, ghanese del Monaco, che segue quello di Lillian Brassier del Rennes. Un doppio stop sul mercato che finisce per coinvolgere anche Jhon Lucumi, ad un passo dal suo sogno di giocare in Premier League: congelato il suo trasferimento al Sunderland, con beffa conseguente anche per il club felsineo, che al momento deve rinunciare a un'entrata da 15 milioni di euro.

11:05

Juventus, Vlahovic resta e Kolo Muani...

Con l'annuncio ufficiale del direttore generale Comolli, si chiude la lunga estate calda tra la Juventus e Vlahovic, che resterà a Torino. Meno certezze invece su come andrà a finire l'altra telenovela estiva bianconera con protagonista Kolo Muani. LEGGI TUTTO

10:55

Inter, Taremi verso l'Olympiacos

Ha chiesto 24 ore di tempo, ma sarebbe orientato ad accettare, Mehdi Taremi, che dal ritiro della sua nazionale riflette su un possibile trasferimento in Grecia. Inter e Olympiacos hanno infatto trovato un accordo per l'attaccante iraniano, con il club di Atene che sarebbe pronto a corrispondere un indennizzo sul cartellino ai nerazzurri, che dal canto loro si sgraverebbero di un ingaggio pesante, da circa 3 milioni di euro l'anno.

10:47

Roma, ecco Ziolkowski: il difensore polacco è arrivato a Fiumicino

Dopo aver giocato solamente poche ore fa la sua ultima partita con la maglia del Legia Varsavia, con tanto di assist qualificazione nel preliminare di Conference League contro l'Hibernian, Jan Ziolkowksi è sbarcato a Fiumicino per firmare con la Roma. Accolto dallo staff giallorosso e da un gruppo di tifosi, il difensore polacco nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche per poi firmare il contratto e presentarsi al suo nuovo allenatore e ai suoi nuovi compagni di squadra. L'accordo già raggiunto con il Legia prevede un esborso di 6 milioni di euro, più un milione di bonus e il 10% sull'eventuale rivendita. LEGGI QUI

10:38

Milan, Nkunku ha iniziato le visite mediche

Cristopher Nkunku ha iniziato le visite mediche con il Milan. L'attaccante, atterrato nella tarda serata di giovedì a Linate, ha iniziato l'iter che lo porterà alla firma sul contratto con il club rossonero per quattro anni. Nkuku è l'ottavo acquisto del Milan in questa sessione di mercato: arriva dal Chelsea per circa 40 milioni di euro, bonus compresi.

10:28

Roma, tre rinforzi in tre giorni: la sfida di Massara

È il momento della verità per il mercato della Roma e il direttore sportivo Massara è al lavoro su più tavoli per accontentare l'irrequieto Gasperini. La sfida è quella di mettere a segno altri tre colpi: da George del Chelsea a Tsimikas del Liverpool, passando per la ricerca di una destinazione per Dovbyk. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

10:20

Napoli, doppio colpo per Conte

Si sblocca il mercato del Napoli, che si appresta a completare il reparto offensivo dopo il grave infortunio di Lukaku. C'è il sì di Hojlund, pronto a lasciare il Manchester United, e intanto torna in azzurro Elmas, tra i protagonisti dello scudetto di Spalletti. LEGGI TUTTO

Roma