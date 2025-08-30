Pisa, Albiol riflette. Udinese, pressing Zaniolo: tutte le trattative

Raul Albiol (39) ha ascoltato attentamente la proposta del Pisa nel vertice di giovedì, ma si è preso 48 ore di tempo prima di dare la sua risposta definitiva. Non ne fa una questione economica o contrattuale: il presidente Giuseppe Corrado gli ha prospettato anche un futuro nei quadri del club. In questo caso si parla di una scelta di vita, legata alla sfera personale. Avrà un confronto con la sua famiglia per studiare i prossimi passi e capire quale sarà la strada migliore per il suo futuro. Intanto, ai toscani si avvicina Giovanni Bonfanti (22) dall’Atalanta: il giovane centrale è considerato un pallino dei nerazzurri.
Il Como chiude Diego Carlos, il Cagliari vicino a Zè Pedro
A proposito di difensori: il Como ha raggiunto un accordo con il Fenerbahçe per Diego Carlos (32). Ieri i lariani aspettavano la risposta definitiva del brasiliano per formalizzare l’affare, con la formula del prestito e diritto di riscatto. Non solo: come secondo portiere è stato scelto il croato Nikola Cavlina (23).
Quanto al Cagliari, come detto già ieri sono stati spostati i radar all’estero: si avvicina Zé Pedro (28) del Porto, la base della trattativa è quella di 3,5 milioni compresi bonus e i dialoghi sono molto ben avviati. Va registrato nei giorni scorsi un ragionamento sul francese della Lazio Samuel Gigot (31), ma il ragazzo - che pure il club biancoceleste darebbe in prestito - per adesso ha altre idee e vuole ponderare bene ogni scelta. In attacco Walid Cheddira (27) del Napoli, con cui i dialoghi vanno avanti da tempo, è l’opzione sul gong come il giovane centrocampista della Roma Alessandro Romano (19).
Udinese su Zaniolo, Vardy vicino alla Cremonese
L’Udinese insiste invece per Nicolò Zaniolo (26). I colloqui con il Galatasaray proseguono con l’obiettivo di trovare un’intesa, facendo leva sulla volontà del duttile attaccante di giocare con continuità. Già nei giorni scorsi, i friulani hanno leggermente modificato la struttura dell’operazione, offrendo un prestito oneroso con diritto di riscatto. Intanto è atteso Alessandro Zanoli (24) dal Napoli: i rapporti tra le due società sono ottimi e per il cartellino del duttile terzino è stato raggiunto un accordo da circa 6 milioni di euro.
Ieri Giacchetta, ds della Cremonese, ha confermato tutto su Jamie Vardy (38) a Dazn: «L’opportunità sta prendendo sempre più corpo e noi saremmo felici di aggiungere all’organico un calciatore di questo livello. Ci inorgoglirebbe». L’operazione è ai dettagli. Per l’attaccante pronto un contratto di un anno, con rinnovo automatico in caso di salvezza della squadra. Per il centrocampo, i grigiorossi attendono invece la decisione di Andrea Colpani (26). Il piano B resta Youssef Maleh (27) del Lecce.