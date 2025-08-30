Pisa, Albiol riflette. Udinese, pressing Zaniolo: tutte le trattative

Raul Albiol (39) ha ascoltato attentamente la proposta del Pisa nel vertice di giovedì, ma si è preso 48 ore di tempo prima di dare la sua risposta definitiva. Non ne fa una questione economica o contrattuale: il presidente Giuseppe Corrado gli ha prospettato anche un futuro nei quadri del club. In questo caso si parla di una scelta di vita , legata alla sfera personale. Avrà un confronto con la sua famiglia per studiare i prossimi passi e capire quale sarà la strada migliore per il suo futuro. Intanto, ai toscani si avvicina Giovanni Bonfanti (22) dall’Atalanta: il giovane centrale è considerato un pallino dei nerazzurri.

Il Como chiude Diego Carlos, il Cagliari vicino a Zè Pedro

A proposito di difensori: il Como ha raggiunto un accordo con il Fenerbahçe per Diego Carlos (32). Ieri i lariani aspettavano la risposta definitiva del brasiliano per formalizzare l’affare, con la formula del prestito e diritto di riscatto. Non solo: come secondo portiere è stato scelto il croato Nikola Cavlina (23).

Quanto al Cagliari, come detto già ieri sono stati spostati i radar all’estero: si avvicina Zé Pedro (28) del Porto, la base della trattativa è quella di 3,5 milioni compresi bonus e i dialoghi sono molto ben avviati. Va registrato nei giorni scorsi un ragionamento sul francese della Lazio Samuel Gigot (31), ma il ragazzo - che pure il club biancoceleste darebbe in prestito - per adesso ha altre idee e vuole ponderare bene ogni scelta. In attacco Walid Cheddira (27) del Napoli, con cui i dialoghi vanno avanti da tempo, è l’opzione sul gong come il giovane centrocampista della Roma Alessandro Romano (19).

Udinese su Zaniolo, Vardy vicino alla Cremonese

L’Udinese insiste invece per Nicolò Zaniolo (26). I colloqui con il Galatasaray proseguono con l’obiettivo di trovare un’intesa, facendo leva sulla volontà del duttile attaccante di giocare con continuità. Già nei giorni scorsi, i friulani hanno leggermente modificato la struttura dell’operazione, offrendo un prestito oneroso con diritto di riscatto. Intanto è atteso Alessandro Zanoli (24) dal Napoli: i rapporti tra le due società sono ottimi e per il cartellino del duttile terzino è stato raggiunto un accordo da circa 6 milioni di euro.

Ieri Giacchetta, ds della Cremonese, ha confermato tutto su Jamie Vardy (38) a Dazn: «L’opportunità sta prendendo sempre più corpo e noi saremmo felici di aggiungere all’organico un calciatore di questo livello. Ci inorgoglirebbe». L’operazione è ai dettagli. Per l’attaccante pronto un contratto di un anno, con rinnovo automatico in caso di salvezza della squadra. Per il centrocampo, i grigiorossi attendono invece la decisione di Andrea Colpani (26). Il piano B resta Youssef Maleh (27) del Lecce.