Harder lascia, lo Sporting annuncia Ioannidis: il greco era stato cercato anche da tre club di A

Programma rispettato. Ioannidis oggi sarà a Lisbona per le visite mediche e la firma sul contratto con lo Sporting CP. L'attaccante greco, classe 2000, è stato scelto nelle scorse settimane dai lusitani per sostituire Harder. L'affare con il Panathinaikos si è chiuso sulla base di 22 milioni di euro più 3 di bonus, e nel contratto del classe 2000 è stata inserita anche una clausola molto alta.
Ioannidis piaceva anche in Serie A
Il nome di Ionnidis è circolato tanto in Italia nelle ultime sessioni di mercato. Bologna, Lazio e Fiorentina lo avevano trattato diverse volte, senza affondare realmente il colpo. Anche in Inghilterra ci sono stati diversi club interessati ma solo lo Sporting, tra le società europee, ha presentato un'offerta concreta al Panathinaikos, che incassa quindi la cifra richiesta per il bomber greco: 25 milioni di euro, bonus inclusi.