Harder lascia, lo Sporting annuncia Ioannidis: il greco era stato cercato anche da tre club di A

Programma rispettato. Ioannidis oggi sarà a Lisbona per le visite mediche e la firma sul contratto con lo Sporting CP. L'attaccante greco, classe 2000, è stato scelto nelle scorse settimane dai lusitani per sostituire Harder. L'affare con il Panathinaikos si è chiuso sulla base di 22 milioni di euro più 3 di bonus, e nel contratto del classe 2000 è stata inserita anche una clausola molto alta.