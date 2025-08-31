Calciomercato in diretta: Roma tra George e Dominguez. Juve, tutto su Kolo Muani. Segui le trattative LIVE

Penultimo giorno di calciomercato in Italia e nei principali campionati europei, fra trattative, affari conclusi e nuove ufficialità. Ultime ore per rinforzare o sfoltire le rispettive rose, con la Roma che vuole regalare a Gasperini uno tra George e Dominguez . Juve , tutto su Kolo Muani , mentre il Napoli ha accolto Rasmus Hojlund . Segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

12:50

Genoa, Vogliacco in prestito al PAOK

Questo l'annuncio ufficiale del PAOK, che oggi ha accolto Alessandro Vogliacco: "Il PAOK FC annuncia l’acquisizione di Alessandro Vogliacco dal Genoa a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Il difensore centrale italiano indosserà la maglia numero 4".

12:40

Como, è fatta per Posch

Il Como si appresta ad accogliere Posch, terzino di proprietà del Bologna: operazione in prestito oneroso (500mila euro) con obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro.

12:33

Avellino, ufficiale la cessione di Todisco all'Audace Cerignola

Nuovo movimento in uscita per l'Avellino, che saluta Todisco: "L’U.S. Avellino 1912 - si legge nella nota del club irpino - comunica di aver ceduto alla S.S. Audace Cerignola, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Todisco. La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione".

12:23

Cremonese, ufficiale l'arrivo di Faris Moumbagna

La Cremonese ha annunciato l'acquisto di Faris Moumbagna sui propri canali ufficiali: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione di riscatto dalla società Olimpyque de Marseille le prestazioni sportive di Faris Moumbagna. Benvenuto in grigiorosso, Faris".

12:17

Caso Jackson, il ds del Bayern: "Rimanderemo Nicolas al Chelsea"

Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni della BILD per fare chiarezza sul caso Nicolas Jackson, richiamato dal Chelsea dopo l'infortunio di Delap: "È successo poco prima della partita. Il Chelsea ci ha informati che vorrebbero riavere il giocatore, dopo che ci eravamo accordati ieri e avevamo ricevuto l’autorizzazione per le visite mediche. Ora la situazione è che il ragazzo è qui a Monaco, ma dobbiamo rimandarlo indietro".

12:11

Baldanzi verso l'Hellas Verona

Tommaso Baldanzi si avvicina all'Hellas Verona. Passi avanti importanti nelle ultime ore con la Roma. LE CIFRE DELL'AFFARE

12:01

Nicolas Jackson diventa un caso: il Chelsea vuole annullare l'accordo col Bayern

Nicolas Jackson, già volato a Monaco di Baviera per sostenere le visite mediche con il Bayern, diventa un caso. Il Chelsea, dopo l'infortunio di Delap (circa due mesi di stop), sta spingendo per riportare alla base l'ex attaccante del Villarreal, che nei giorni scorsi aveva accettato di trasferirsi in prestito alla corte di Kompany. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deustchland, infatti, trova conferme l'indiscrezione rilanciata in un primo momento da The Athletic: Jackson è stato richiamato dai Blues, ma al momento si rifiuta di lasciare Monaco. Tra le alternative al senegalese ci sarebbe anche Conrad Harder dello Sporting, obiettivo del Milan in questa sessione di mercato. In questo caso, però, c'è da battere la concorrenza del Lipsia.

11:50

Garnacho riparte dal Chelsea: "La squadra migliore del pianeta"

Ufficiale il trasferimento di Alejandro Garnacho al Chelsea. L'esterno offensivo argentino, finito nel mirino del Napoli lo scorso gennaio, resta in Premier League e riparte dai Blues con rinnovato entusiasmo. LE SUE PRIME PAROLE

11:41

Fiorentina, Lindelof aspetta Comuzzo

Viktor Lindelof aspetta la Fiorentina. Il difensore classe '94 ha accettato un contratto biennale con opzione per il terzo anno, con un ingaggio vicino ai 2 milioni di euro, ma la viola vuole prima sbloccare la cessione di Comuzzo. Su di lui è vivo l'interesse dell'Atalanta, mentre sullo sfondo ci sono sempre Manchester United, Nottingham Forest e Lipsia. Il ragazzo classe 2005 non spinge per andar via, con il club che vorrebbe incassare 30-35 milioni di euro per il suo cartellino.

11:30

Bologna, Lucumi verso la permanenza

Il tempo gioca a sfavore di Jhon Lucumi. Il difensore del Bologna, ieri partito dalla panchina contro il Como, ha manifestato la volontà di trasferirsi al Sunderland in Premier League, ma senza un sostituto all'altezza gli emiliani non lo lasceranno andare. Tra ingaggi troppo alti e scelte dei singoli giocatori, finora il Bologna non è riuscito a trovare un'intesa con le possibili alternative: da Salisu a Morato, fino ad arrivare a Brassier.

11:22

Inter, Taremi ha detto sì all'Olympiacos

Mehdi Taremi giocherà in Grecia. L'attaccante iraniano, ormai fuori dai piani di Chivu, ha detto sì all'Olympiacos. L'Inter risparmierà così l'ingaggio del giocatore e incasserà un indennizzo di circa 2,5 milioni di euro. Un'operazione dal valore complessivo pari a 9 milioni.

11:16

Milan, Alex Jimenez ceduto al Bournemouth

Non solo Musah. Il Milan saluta anche Alex Jimenez, destinato al Bournemouth e alla Premier League. Operazione chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato fissato a 25 milioni di euro.

11:14

Musah all'Atalanta, affare in chiusura

Musah si prepara a diventare un nuovo calciatore dell'Atalanta. Il centrocampista lascerà il Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il ragazzo resta dunque in Italia e giocherà ancora in Champions League.

11:10

Milan, porte girevoli: da Rabiot alle uscite, fino al no di Akanji

Milan molto attivo sul mercato, tra giocatori in esubero e operazioni utili a completare la rosa di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese spera in Rabiot, ancora in rotta con il Marsiglia, mentre sono al passo d'addio Jimenez e Chukwueze. Per la difesa, intanto, è arrivato il no di Akanji del Manchester City, che vuole giocare la Champions. DUE LE ALTERNATIVE

11:00

Catanzaro, ufficiale l'acquisto di Pandolfi

Rinforzo in attacco per il Catanzaro, che ha formalizzato l'ingaggio di Luca Pandolfi: "US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Luca Pandolfi che arriva dall’AS Cittadella 1973 con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Classe ’98, nello scorso campionato di Serie B, con la formazione veneta, ha collezionato 36 presenze andando a segno 8 volte".

10:55

L'arrivo di Hojlund a Villa Stuart

Visite mediche per Rasmus Hojlund, tornato in Italia per vestire la maglia del Napoli e sostituire l'infortunato Romelu Lukaku. Primo bagno di folla a Villa Stuart, a Roma, per l'attaccante danese, che arriva dal Manchester United. GUARDA IL VIDEO

10:52

Juve, tutto su Kolo Muani

Partito il countdown per il possibile ritorno in bianconero dell'attaccante francese. Trattativa a oltranza fra Juve e Paris Saint-Germain, mentre per arrivare a Zhegrova è necessaria la cessione di Nico Gonzalez. Si cerca un'intesa definitiva in queste ultime ore di mercato.

10:51

Roma, George o Dominguez per completare il reparto offensivo

George può restare al Chelsea, ecco perché la Roma ha già pronto il "piano B": si tratta di Dominguez, giovane talento del Bologna, valutato tra i 15 e i 18 milioni di euro. Massara lo ha definito "giocatore interessante" anche prima del fischio d'inizio di Pisa-Roma.

Roma