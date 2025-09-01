Gimenez, niente Roma: il messaggio Instagram della sua agente è chiarissimo

Ci hanno provato fino alla fine, Roma e Milan, a cercare di chiudere lo scambio Dovbyk-Gimenez. Non se ne è fatto nulla, le due società non si sono messe d'accordo e poco dopo le 18 Raffaela Pimenta, l'agente dell'attaccante rossonero, lo ha ufficializzato. Come? Con una storia Instagram che strizza l'occhio al Milan e ai suoi tifosi: "Sarà perché tifiamo, Santi Gimenez x AcMilan". Quindi, Gimenez resta e, visto il tenore del messaggio, con tutta l'intenzione di fare bene e riprendersi il posto da titolare.