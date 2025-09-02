Per la Premier un mercato da record: la cifra spesa dal Liverpool è senza precedenti!

Il mercato inglese chiude con il botto e un nuovo primato: i 150 milioni di euro sborsati dal Liverpool per assicurarsi il centravanti svedese del Newcastle, Alexander Isak. Un trasferimento che pone fine a un lunghissimo (e polemico) tira e molla tra il giocatore e i campioni in carica. Isak diventa così il terzo giocatore più costoso della storia (dopo Neymar e Kylian Mbappé) e l’acquisto più caro della Premier. Fallito però l'ultimo grande obiettivo. Lo stopper Marc Guehi, nazionale inglese, doveva arrivare dal Crystal Palace per una quarantina di milioni, ma nonostante l'accordo tra le parti la trattativa è saltata in extremis visto che il Palace non ha trovato un sostituto all'altezza. Le operazioni estive portano la spesa complessiva dei Reds ben oltre il mezzo milardo di euro, dal momento che, prima di Isak, erano arrivati a suon di milioni i vari Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni, Milos Kerkez e Hugo Ekitiké. In uscita invece Harvey Elliott, passato all'Aston Villa con la formula del prestito con obbligo di riscatto per circa 40 milioni di euro.