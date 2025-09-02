Per la Premier un mercato da record: la cifra spesa dal Liverpool è senza precedenti!

Il mercato inglese chiude con il botto e un nuovo primato: i 150 milioni di euro sborsati dal Liverpool per assicurarsi il centravanti svedese del Newcastle, Alexander Isak. Un trasferimento che pone fine a un lunghissimo (e polemico) tira e molla tra il giocatore e i campioni in carica. Isak diventa così il terzo giocatore più costoso della storia (dopo Neymar e Kylian Mbappé) e l’acquisto più caro della Premier. Fallito però l'ultimo grande obiettivo. Lo stopper Marc Guehi, nazionale inglese, doveva arrivare dal Crystal Palace per una quarantina di milioni, ma nonostante l'accordo tra le parti la trattativa è saltata in extremis visto che il Palace non ha trovato un sostituto all'altezza. Le operazioni estive portano la spesa complessiva dei Reds ben oltre il mezzo milardo di euro, dal momento che, prima di Isak, erano arrivati a suon di milioni i vari Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni, Milos Kerkez e Hugo Ekitiké. In uscita invece Harvey Elliott, passato all'Aston Villa con la formula del prestito con obbligo di riscatto per circa 40 milioni di euro.
Arsenal e non solo: gli altri colpi in Premier
Pure l'Arsenal, secondo lo scorso anno, chiude con il botto: arriva, in prestito con opzione di riscatto fissata a 52 milioni di euro, il difensore del Bayer Leverkusen Piero Hincapié. Visti i 340 milioni già spesi per i vari Viktor Gyokeres, Eberechi Eze, Noni Madueke, Cristian Mosquera, Kepa Arrizabalaga e Christian Norgaard, i Gunners adesso vantano due opzioni in ogni ruolo. Gigio Donnarumma, passato dal PSG al City per 30 milioni di euro comporta per il club di Guardiola la cessione di Ederson. Il brasiliano è vicinissimo al Fenerbahçe, ma il mercato turco resta aperto per un'altra decina di giorni quindi non c'è fretta. Rafforzata la difesa con Rayan Ait Nouri e il centrocampo con Tijani Reijnders e Rayan Cherki.
Il Chelsea di Maresca
Attivissimo, come sempre, il Chelsea di Enzo Maresca. Dopo l'arrivo di Alejandro Garnacho per 48 milioni di euro, i Blues hanno lavorato in uscita per rispettare i termini del settlement con l'Uefa dopo la maxi multa inflitta per avere violato il Fair Play Finanziario. Ceduto Nico Jackson al Bayern in prestito per 16,5 milioni di euro con riscatto fissato a 65 milioni che diventa obbligo in base alle presenze. Torna alla base il centravanti Marc Guiu, ceduto in prestito al Sunderland appena un mese fa, mentre dal Brighton è in arrivo in prestito l'esterno Facundo Buonanotte.