Okaka riparte dalla Serie C: sarà allenato da un ex Juve

Stefano Okaka riparte dalla Serie C. L'attaccante classe '89, fermo dall'estate 2023, ha superato un lungo periodo di prova, allenandosi alla corte dell'ex Juve Marco Marchionni e convincendo il club romagnolo. Firmato un accordo annuale, con scadenza 2026. Sui social, la presentazione ufficiale del centravanti originario di Castiglione del Lago, che ha scelto di sposare il progetto tecnico della squadra neopromossa tra i professionisti, fresca vincitrice dei playoff di Serie D e della Coppa Italia di categoria.
Okaka al Ravenna, è ufficiale: sarà allenato da Marco Marchionni
Attraverso una nota sui propri canali ufficiali, il Ravenna Football Club ha accolto così l'ex attaccante della Roma: "Stefano Okaka è un nuovo giallorosso! - ha annunciato la società giallorossa - Attaccante classe 1989, con una carriera internazionale tra Serie A, Premier League e Nazionale italiana, porta al Benelli potenza, personalità ed esperienza maturata sui più grandi palcoscenici europei. Un rinforzo di altissimo livello per l’attacco di mister Marchionni. Benvenuto Stefano!".