Okaka riparte dalla Serie C: sarà allenato da un ex Juve

Stefano Okaka riparte dalla Serie C. L'attaccante classe '89, fermo dall'estate 2023, ha superato un lungo periodo di prova, allenandosi alla corte dell'ex Juve Marco Marchionni e convincendo il club romagnolo. Firmato un accordo annuale, con scadenza 2026. Sui social, la presentazione ufficiale del centravanti originario di Castiglione del Lago, che ha scelto di sposare il progetto tecnico della squadra neopromossa tra i professionisti, fresca vincitrice dei playoff di Serie D e della Coppa Italia di categoria.