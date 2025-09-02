Ufficiale Donnarumma al Manchester City: il messaggio ai tifosi

Gigio Donnarumma saluta ufficialmente il Psg e diventa a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Manchester City . Il portiere classe '99, cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha scelto di sposare il progetto tecnico di Pep Guardiola e di trasferirsi a titolo definitivo in Premier League , dopo il mancato rinnovo con il club francese. " Ci vediamo presto ", ha detto l'estremo difensore della Nazionale italiana attraverso i canali social dei Citizens, rivolgendosi con un sorriso ai suoi nuovi tifosi.

Manchester City, ufficiale l'acquisto di Gigio Donnarumma: il messaggio ai tifosi

Questo l'annuncio del Manchester City, che ha formalizzato nelle ultime ore di mercato l'ingaggio di Gianluigi Donnarumma: "Il Manchester City è lieto di confermare l'acquisto di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain, previa autorizzazione internazionale. Il portiere italiano 26enne ha firmato un contratto quinquennale, che lo vedrà restare all'Etihad Stadium fino all'estate del 2030. Nel corso di una carriera straordinaria, l'italiano si è guadagnato la reputazione di uno dei migliori portieri del calcio europeo. Alto, imponente e autorevole, alto 1,95 m, Donnarumma arriva all'Etihad forte di una vasta esperienza di livello d'élite".

La carriera di Gigio Donnarumma: dal Milan alla Nazionale, ora il City di Guardiola

"Ha iniziato la sua carriera con i giganti italiani del Milan, - si legge nel comunicato ufficiale del City - dove, dopo aver militato nelle giovanili e aver esordito nella nazionale maggiore a 16 anni, ha collezionato più di 250 presenze in totale, aiutando il Milan a vincere la Supercoppa italiana nel 2016. Donnarumma si è poi trasferito in Francia nell'estate del 2021 per proseguire la sua carriera, scegliendo di unirsi al Paris Saint-Germain, dove ha avuto un impatto immediato e duraturo. Nel corso di quattro stagioni al Parco dei Principi, Donnarumma ha contribuito a far vincere al PSG quattro titoli in Ligue 1, due Coppe di Francia e una tripletta di Trofei dei Campioni. La sua permanenza nella capitale francese è stata poi coronata a maggio di quest'anno, quando ha aiutato il PSG a conquistare il suo primo titolo di UEFA Champions League, con la squadra di Luis Enrique che ha battuto l'Inter per 5-0 in modo estremamente impressionante. L'influenza e l'impatto di Donnarumma sono stati altrettanto impressionanti anche sulla scena internazionale. Eroe in una drammatica serie di calci di rigore ha contribuito in modo memorabile alla vittoria dell'Italia sull'Inghilterra a Wembley per 3-2, aggiudicandosi l'accesso a EURO 2020. Donnarumma è stato anche votato come Giocatore del Torneo".