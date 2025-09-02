Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Ufficiale Donnarumma al Manchester City: il messaggio ai tifosi

Il portiere della Nazionale italiana saluta il Psg e si trasferisce in Premier League alla corte di Pep Guardiola

Gigio Donnarumma saluta ufficialmente il Psg e diventa a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Manchester City. Il portiere classe '99, cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha scelto di sposare il progetto tecnico di Pep Guardiola e di trasferirsi a titolo definitivo in Premier League, dopo il mancato rinnovo con il club francese. "Ci vediamo presto", ha detto l'estremo difensore della Nazionale italiana attraverso i canali social dei Citizens, rivolgendosi con un sorriso ai suoi nuovi tifosi.

Manchester City, ufficiale l'acquisto di Gigio Donnarumma: il messaggio ai tifosi

Questo l'annuncio del Manchester City, che ha formalizzato nelle ultime ore di mercato l'ingaggio di Gianluigi Donnarumma: "Il Manchester City è lieto di confermare l'acquisto di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain, previa autorizzazione internazionale. Il portiere italiano 26enne ha firmato un contratto quinquennale, che lo vedrà restare all'Etihad Stadium fino all'estate del 2030. Nel corso di una carriera straordinaria, l'italiano si è guadagnato la reputazione di uno dei migliori portieri del calcio europeo. Alto, imponente e autorevole, alto 1,95 m, Donnarumma arriva all'Etihad forte di una vasta esperienza di livello d'élite".

La carriera di Gigio Donnarumma: dal Milan alla Nazionale, ora il City di Guardiola

"Ha iniziato la sua carriera con i giganti italiani del Milan, - si legge nel comunicato ufficiale del City - dove, dopo aver militato nelle giovanili e aver esordito nella nazionale maggiore a 16 anni, ha collezionato più di 250 presenze in totale, aiutando il Milan a vincere la Supercoppa italiana nel 2016. Donnarumma si è poi trasferito in Francia nell'estate del 2021 per proseguire la sua carriera, scegliendo di unirsi al Paris Saint-Germain, dove ha avuto un impatto immediato e duraturo. Nel corso di quattro stagioni al Parco dei Principi, Donnarumma ha contribuito a far vincere al PSG quattro titoli in Ligue 1, due Coppe di Francia e una tripletta di Trofei dei Campioni. La sua permanenza nella capitale francese è stata poi coronata a maggio di quest'anno, quando ha aiutato il PSG a conquistare il suo primo titolo di UEFA Champions League, con la squadra di Luis Enrique che ha battuto l'Inter per 5-0 in modo estremamente impressionante. L'influenza e l'impatto di Donnarumma sono stati altrettanto impressionanti anche sulla scena internazionale. Eroe in una drammatica serie di calci di rigore ha contribuito in modo memorabile alla vittoria dell'Italia sull'Inghilterra a Wembley per 3-2, aggiudicandosi l'accesso a EURO 2020. Donnarumma è stato anche votato come Giocatore del Torneo".

Le prime parole di Donnarumma: "Momento davvero speciale, sono molto emozionato"

Queste le prime parole di Gigio Donnarumma da giocatore del Manchester City: "Aver firmato per il Manchester City è un momento davvero speciale e di grande orgoglio per me - ha detto l'ex Milan -. Mi unisco a una squadra piena di talenti di livello mondiale, guidata da uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, Pep Guardiola. Questo è un club a cui ogni giocatore del mondo vorrebbe unirsi. Ho ammirato il Manchester City per molti anni, quindi ora poter giocare per il Club è un grande onore e un privilegio. Non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, lo staff e i tifosi. Giocare all'Etihad Stadium sarà davvero speciale per me. Sono molto emozionato per ciò che mi aspetta e posso promettere che darò assolutamente tutto per cercare di aiutare il Club a raggiungere ancora più successi".

Manchester City, Hugo Viana accoglie Donnarumma: "Uno dei migliori al mondo"

Ad accogliere Gigio Donnarumma al City è stato il direttore sportivo Hugo Viana, che ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club inglese: "Il pedigree, la qualità e il curriculum di Gianluigi parlano da soli e siamo tutti assolutamente entusiasti che si sia unito a noi qui al City. Ha accumulato una vasta esperienza di altissimo livello e sa cosa serve per raggiungere un successo duraturo. Fin da giovanissimo, ha giocato ai massimi livelli. È insolito per un portiere e significa che arriva qui come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo", ha concluso il ds del Manchester City.

 

 

