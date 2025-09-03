Il calciomercato globale raggiunge nuovi record nella finestra di metà anno 2025: i dati Fifa

La finestra di mercato di metà anno 2025 (dal 1° giugno al 2 settembre 2025, compresi i trasferimenti conclusi durante la finestra di mercato speciale dal 1° al 10 giugno 2025 a causa della Fifa Club World Cup 2025) ha confermato un altro periodo di crescita significativa nel mercato internazionale dei trasferimenti dei calciatori, con il calcio maschile e femminile che hanno superato i precedenti record di attività e spesa, secondo i dati diffusi oggi dalla FIFA . Tutti i dati relativi ai trasferimenti sono presentati sul sito della FIFA, consentendo confronti dettagliati tra tutte le Federazioni affiliate alla Fifa e nel tempo. Il mercato maschile continua a registrare livelli senza precedenti di attività e spesa, mentre il settore femminile ha continuato a dimostrare una rapida crescita , sottolineando la sua crescente professionalizzazione e il suo fascino per i club e i giocatori di tutto il mondo.

Trasferimenti e spese in aumento nel calcio maschile

Nel calcio professionistico maschile, durante la finestra di mercato di metà anno 2025 sono stati conclusi quasi 12.000 trasferimenti internazionali, un nuovo record. La spesa per i diritti di trasferimento è salita a 9,76 miliardi di dollari, la cifra più alta mai registrata a metà anno e con un aumento di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo del 2024. L'Inghilterra ha consolidato la sua posizione di leader mondiale negli investimenti nei talenti, impegnando oltre 3 miliardi di dollari in trasferimenti, l'importo più alto mai speso da una singola federazione. In termini di numero di trasferimenti in entrata, Inghilterra, Portogallo e Brasile hanno occupato le prime tre posizioni.

Numeri in grande crescita anche nel calcio femminile

Il calcio professionistico femminile ha registrato una crescita particolarmente forte e, con oltre 1.100 trasferimenti completati, il mercato ha stabilito un nuovo record. La spesa per i trasferimenti ha raggiunto i 12,3 milioni di dollari, con un aumento di oltre l'80% rispetto alla metà del 2024. Gli Stati Uniti sono emersi come il Paese che ha speso di più, investendo oltre 4 milioni di dollari, l'importo più alto mai registrato per il calcio femminile. Le federazioni leader per numero di trasferimenti in entrata sono state Germania, Inghilterra e Stati Uniti. “Abbiamo osservato un mercato dei trasferimenti in pieno fermento sia nel calcio maschile che in quello femminile”, ha dichiarato Emilio Garcia Silvero, Chief Legal & Compliance Officer della Fifa. “Sebbene si tratti di uno sviluppo rilevante nel calcio maschile a un anno dalla Coppa del Mondo Fifa 2026, l'aumento delle cifre relative ai trasferimenti nel calcio femminile è altrettanto notevole, in quanto conferma la crescita esponenziale di questo sport a livello di club”. Nel complesso, i risultati di metà anno del 2025 evidenziano la continua espansione della mobilità internazionale dei giocatori e la crescente portata del sistema di trasferimenti globale.