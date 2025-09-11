Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Onana lascia il Manchester United: l'ex Inter va in prestito al Trabzonspor 

Termina dopo due anni deludenti l'avventura del portiere camerunese ai Red Devils, chiusa con la disastrosa sconfitta contro il Grimsby
Onana lascia il Manchester United: l'ex Inter va in prestito al Trabzonspor © Getty Images
2 min

Dopo due anni da dimenticare, termina l'avventura di André Onana al Manchester United. I Red Devils hanno ufficializzato la partenza del portiere camerunese, apparso particolarmente scontroso negli ultimi giorni, verso la Turchia al Trabzonspor con la formula del prestito secco oneroso, senza clausole per il riscatto.

Onana lascia lo United: due anni fa l'Inter incassò 57 milioni

"Sono appena arrivato e posso dire di essere molto felice. Sto iniziando un nuovo progetto, una nuova avventura per me, e sono molto felice di essere qui. È una sensazione molto gratificante sentire così tanto amore dalle persone che ti circondano, ti fanno sentire a casa fin dal primo momento. Voglio iniziare a lavorare e ricambiare quell'amore, rendendoli felici sul campo". Queste le prime parole di Onana dopo dopo due stagioni molto deludenti a Manchester, dove era arrivato tra grandi aspettative dopo l'investimento di 57 milioni di euro per strapparlo all'Inter. Pochissime le soddisfazioni allo United, dove era finito ai margini del progetto di Amorim chiudendo la sua avventura ai Red Devils con la disastrosa sconfitta contro il Grimsby.

